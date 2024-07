Požar v Kaliforniji še vedno divja, oblasti aretirale požigalca

Ocenitev škode je pokazala, da je bilo uničenih 66 objektov, ogroženih pa je še vedno več tisoč objektov, smrtnih žrtev na srečo ni. "Ta požar s svojo eksplozivno rastjo preseneča," je dejal tiskovni predstavnik gasilskega poveljstva Jay Tracy . Pričakovali so namreč nižje temperature in bolj vlažen zrak, kar bi lahko pripomoglo k upočasnitvi širjenja požara, ki je bil v nedeljo zjutraj omejen na 12 odstotkov, poroča Guardian.

A se bo na žalost število uničenih objektov še povečalo, saj ekipe ne opravljajo večjih pregledov škode, dokler je na območju aktiven požar. Evakuirati so se morali tudi iz bližnjega mesta Paradise, ki je bil že tarča slovitega požara leta 2018. Na tisoče prebivalcev je zapustilo svoje domove v okrožjih Plumas, Butte in Tehama, razglašene so izredne razmere. "Uporabljamo vsa razpoložljiva orodja za zaščito življenj in premoženja, medtem ko se naše ekipe za odzivanje na požare in izredne razmere 24 ur na dan borijo," je dejal kalifornijski guverner Gavin Newsom.

"Ostanite na varnem in bodite pozorni na navodila lokalnih oblasti, saj se nevarne požarne vremenske razmere nadaljujejo," je dodal. Na terenu je trenutno več kot 3700 članov osebja, 16 helikopterjev in 337 gasilskih vozil.