Požar na otoku Čiovo še vedno aktiven, zgorelo več kot 400 hektarjev

V četrtek popoldne je na otoku Čiovo izbruhnil požar, ki je po besedah poveljnika trogirskih gasilcev Marina Bubleja še vedno aktiven. Ponoči je bilo na terenu 145 gasilcev s 40 gasilskimi vozili. Trenutno čakajo na pomoč zračnih sil. "Zgorelo je več kot 400 hektarjev," je zjutraj povedal Buble.

icon-expand Pri gašenju je sodelovalo šest letal FOTO: AP

Na otoku Čiovo je v četrtek popoldne izbruhnil požar. Zagorelo je na hribu nad naseljem Okrug Gornji, kjer je borov gozd in nizko rastje. Že včeraj je pri gašenju sodelovalo šest letal, od tega trije kanaderji in trije air tractorji. Čeprav je požar še vedno aktiven, so ga že včeraj uspeli obvladati do te mere, da ni več ogrožal hiš.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poveljnik trogirskih gasilcev Marin Buble je danes zjutraj za Radio Split povedal, da je požar še vedno aktiven in da se jim bodo na terenu kmalu pridružile zračne sile. "Ponoči smo uspešno zaustavili širjenje požara, zagorelo je več kot 400 hektarjev," je dodal.

icon-expand FOTO: Klavdija Koželj icon-chevron-left icon-chevron-right

Da je bila noč mirnejša, je po poročanju portala Index.hr povedal glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković. "Sicer še vedno gori, ponekod se kadi; požarišče je aktivno varovalo 145 gasilcev in 45 vozil," je dejal. Že včeraj so na pomoč prihitele vse razpoložljive gasilske enote od Trogirja do Omiša.

Otok Čiovo se sicer nahaja v Srednji Dalmaciji, v tem času pa je poln turistov. Otok s celino povezuje krajši most do Trogirja, ki pa je bil v četrtek zvečer blokiran, nastale so dolge kolone vozil, ko so številni z gorečega otoka skušali priti na varno, je poročal RTL.