Med festivalom zagorelo na čolnih s pirotehniko: iz ognja bruhalo 20.000 raket

Poletni festival glasbe in kulturnih predstav MMSF organizatorji vsako leto popestrijo z bogatim ognjemetom. Letos so načrtovali, da bodo v 20 minutah izstrelili kar 20.000 raket, a so predstavo sredi dogajanja odpovedali, saj je na dveh čolnih, iz katerih so izstreljevali rakete, zagorelo.