Požar na grškem otoku zanetil ognjemet z jahte: 'Bogataši brez pameti'

Požar so sicer dan pozneje obvladali, a so se morali ob tem soočiti z vrsto težav. Ognjeni zublji so namreč vzplamteli na težko dostopnem območju brez ceste. Gasilci so morali tako do požara dostopati prek morja ter ogenj gasiti s pomočjo helikopterjev.

Letošnji požari v Grčiji so medtem že terjali vsaj eno smrtno žrtev. V petek je zaradi poškodb, ki jih je utrpel med gašenjem požara v grški regiji Ilia, na polotoku Peloponez, umrl 55-letni prostovoljni gasilec.

Grčija je vse od torka v stanju visoke pripravljenosti zaradi gozdnih požarov, na težko poletje se pripravljajo tudi oblasti. Suhe razmere, močan veter in visoke temperature se bodo namreč še nadaljevali.

Poletni gozdni požari so v Grčiji pogosti, znanstveniki pa so vse pogostejše in močnejše ekstremne vremenske pojave, vključno z vročinskimi valovi, povezali s podnebnimi spremembami. A država se medtem sooča tudi s požigalci – lani avgusta so zaradi smrtonosnih požarov aretirali več kot 70 ljudi. V začetku letošnjega leta je zato Grčija uvedla strožje zakone glede požiganja; storilcem zdaj grozi do 20 let zapora in denarna kazen do 200.000 evrov.