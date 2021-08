Obsežen požar pri Vrpolju: hitro se širi, z ognjem se bori 45 gasilcev in dva kanaderja

Pri naselju Vrpolje v bližini Šibenika se je razplamtel obširen požar. Zagorelo je okoli 10:24, so hrvaškim novinarjem potrdili iz operativnega centra 112. V intervenciji sodeluje 55 gasilcev z 20 gasilskimi vozili, pomoč pri gašenju iz zraka nudita tudi dva kanaderja. Na poti sta še dve zračni plovili, znamke Air Tractor.

Požar se hitro širi in približuje hišam. So pa iz operativnega centra za 24sata potrdili, da so vsi ogroženi objekt zapuščeni. "Gasita dva kanaderja, poletela sta vsaj sedem- ali osemkrat. Mi stojimo tukaj v bližini. Zdi se, da je manjši (požar – op. p.), vendar je težko videti. V tej smeri je šlo tudi okoli 10 gasilskih vozil," je za omenjeni portal opisal bralec.

Zgorelo okoli 100 hektarjev

Intervencija je v teku, gorijo borov gozd, trava in nizko rastlinje. Doslej je zgorelo okoli 100 hektarjev površin, so pa pristojni potrdili, da na srečo ni nihče poškodovan. Gasilci se požar trudijo lokalizirati in nato omejiti.

Ob 14:08 je na pomoč priskočil tudi posebni gasilski vlak.

Gori tudi pri Pulju, ogenj grozi hišam: 'Prišel je vse do fasade, ljudje so ga v paniki gasili z vrtnimi cevmi'

Popoldne pa je zagorelo tudi pri Pulju. Požar je vznemiril mnoge v mestu in okolici, saj je dim videti z različnih lokacij. Kot se zdi, gori na več mestih, piše Glas Istre.

Najprej je okoli 15. ure zagorelo v bližini kaznilnice Valtura.