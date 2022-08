Požar na Hvaru lokaliziran, po udaru strele zagorelo na Dugem otoku

V nedeljo nekaj pred 13. uro je na hrvaškem otoku Hvar zagorel borov gozd. Ogenj se je vnel med naseljema Vrbanj in Dol na Hvaru, slabo uro kasneje pa je zagorelo tudi pri Zastražišću. Z ognjenimi zublji se je na terenu spopadalo 55 gasilcev s 15 vozili iz PGD Hvar, Jelsa, Stari Grad in Sućuraj, prav tako pa so aktivirali tudi tri kanaderje ter še dve drugi letali za gašenje požarov.