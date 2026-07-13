Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Požar na Korčuli pod nadzorom, opustošil okoli 900 hektarjev površin

Korčula, 13. 07. 2026 09.45 pred 28 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Posledice požara, ki je izbruhnil na Korčuli

Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar.

Požar med krajema Blato in Smokvica na Korčuli je zajel približno 900 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in borovega gozda, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze (HVZ).

V nedeljo je pri njegovem gašenju in sanaciji požarišča, ki se je raztezalo na štirih kilometrih, sodelovalo okoli 200 gasilcev s približno 50 gasilskimi vozili ter trije kanaderji in air tractor. Na pomoč so prispeli tudi gasilci iz drugih hrvaških županij.

"Noč je minila mirno in razmere so dobre, vendar se vedno kje pojavi dim, zato to preverjamo. Air tractor bo lahko pogasil morebitna žarišča na nedostopnem terenu. Zdaj imamo tudi požar na Mljetu, zato smo tja poslali del enot," je davi povedal županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović.

Na Mljetu sta v nedeljo izbruhnila dva požara, povzročil pa ju je udar strele. Oba so danes lokalizirali in se ne širita več, je potrdil poveljnik gasilske enote na Mljetu Mario Dabelić.

Po vsej Hrvaški so od petka do nedelje zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo prek 1500 gasilcev.

Preberi še Nad Korčulo letala za gašenje, zaprta cesta do Vele Luke
korčula požar
24ur.com Obsežen požar na Hvaru pod nadzorom
24ur.com Gasilci na Tenerifu uspešno zavarovali domove pred ognjenimi zublji
24ur.com Hrvaški gasilci že četrti dan bijejo bitko s požarom na otoku Čiovo
24ur.com Španijo požirata ogromna požara, upepeljena tudi portugalska Serra da Estrela
24ur.com Plameni pod nadzorom, za požari ostaja 'upepeljena' Dalmacija
24ur.com Na Hrvaškem vznika požar za požarom: med gašenjem poškodovan gasilec
24ur.com V občini Sežana pogorelo 5000 kvadratnih metrov površine
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897