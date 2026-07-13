Požar na Korčuli pod nadzorom, opustošil okoli 900 hektarjev površin

Požar med krajema Blato in Smokvica na Korčuli je zajel približno 900 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in borovega gozda, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze (HVZ).

V nedeljo je pri njegovem gašenju in sanaciji požarišča, ki se je raztezalo na štirih kilometrih, sodelovalo okoli 200 gasilcev s približno 50 gasilskimi vozili ter trije kanaderji in air tractor. Na pomoč so prispeli tudi gasilci iz drugih hrvaških županij.

"Noč je minila mirno in razmere so dobre, vendar se vedno kje pojavi dim, zato to preverjamo. Air tractor bo lahko pogasil morebitna žarišča na nedostopnem terenu. Zdaj imamo tudi požar na Mljetu, zato smo tja poslali del enot," je davi povedal županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović.

Na Mljetu sta v nedeljo izbruhnila dva požara, povzročil pa ju je udar strele. Oba so danes lokalizirali in se ne širita več, je potrdil poveljnik gasilske enote na Mljetu Mario Dabelić.

Po vsej Hrvaški so od petka do nedelje zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo prek 1500 gasilcev.