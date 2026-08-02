Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Požar na Krasu v Italiji se je razplamtel, dim dosegel Trst

Rim, 02. 08. 2026 11.49 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.K.
Požar v Italiji

Požar na Krasu v Italiji se je ponoči znova razplamtel. Ogenj še vedno gori na območju med Padričami in Gropado, gasilci pa so se z ognjenimi zublji borili vso noč. Poleg gašenja so varovali tudi stanovanjske hiše in dom za starejše.

Kljub obsežni intervenciji gasilcev, gozdarske službe in civilne zaščite se je požar na tržaškem Krasu ponoči ponovno okrepil, piše ilpiccolo.it. Plameni so znova zajeli gozdnato območje med Padričami in Gropado.

Požar v Italiji
Požar v Italiji
FOTO: Profimedia

Gasilci so vso noč nadaljevali z gašenjem požara, ki je izbruhnil v soboto, 1. avgusta, v zgodnjih popoldanskih urah. Požar se je začel v bližini hiš vzhodno od Padrič, ob cesti iz Gropade proti pokopališču v smeri Bazovice, nato pa se je razširil tudi proti pokrajinski cesti Padriče–Bazovica.

Gasilcem je uspelo obvarovati dom za starejše Ieralla in več stanovanjskih objektov. Na teren so napotili številne gasilske in reševalne enote iz vse regije, pri gašenju iz zraka pa je sodeloval tudi helikopter.

Med nočno intervencijo so gasilci vpoklicali tudi osebje, ki ni bilo v službi. Na terenu so posredovali gasilci iz enote Opčine z več ekipami, gasilskim vozilom in dežurnim častnikom s tržaškega poveljstva.

Reševalci so vso noč ostali na straži pri hišah in domu za starejše Ieralla v Padričah.

Zjutraj so znova poleteli helikopterji.

Dim dosegel tudi središče Trsta

Čeprav je požar na območju Padrič pod nadzorom, se je ponoči gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so številni prebivalci v mestnih četrtih Sveti Jakob, Katinara in Kavana poročali o neznosnem dimu, nosili zaščitne maske in zapirali okna. Gasilci so prejeli na stotine klicev občanov.

kras požar italija

Pogorela znamenita plaža palm na Kreti, evakuacije tudi na Kefaloniji

Popoln kaos na jugu Hrvaške, ljudje v avtomobilih čakajo 28 ur

24ur.com Velikanski požar pri Novigradu pod nadzorom, zagorelo tudi na Pašmanu
24ur.com V boj s požarom pri Splitu tudi domačini, ponoči poškodovan gasilec
24ur.com Požari požirajo jug Italije, v Grčiji se besnenje plamenov umirja
24ur.com Plameni pod nadzorom, za požari ostaja 'upepeljena' Dalmacija
24ur.com Po Dubrovniku zagorelo še na Hvaru: 'Kadi se, a odprtega ognja ni več'
24ur.com Sredi noči zagorel (še en) adventni venček na okenski polici
24ur.com Zagorelo nad Makarsko, prebivalci takoj pomislili na požigalca
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
02. 08. 2026 13.06
Tega sem se najbolj bal. Naj pridejo še naši gasilci v pomoč.
Odgovori
0 0
Castrum
02. 08. 2026 12.29
Na Krasu je absolutno preveč "smole". Borovci niso avtohton kraški drev.
Odgovori
+3
4 1
JApajaDAja
02. 08. 2026 12.54
upajmo, da ne požar ne bo koristil schengena.....r slo je za ovinkom.....
Odgovori
+3
3 0
Emtisunce
02. 08. 2026 12.26
Požari so naravni pojav, tako se obnavlja narava. Naženite ljudi proč iz vsakega kotička mikro Slovenije in gašenje ne bo potrebno. Prihranki na letni ravni bodo več kot 100 miljonov evrov.
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
zadovoljna
Portal
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
vizita
Portal
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
cekin
Portal
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
moskisvet
Portal
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
dominvrt
Portal
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
okusno
Portal
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881