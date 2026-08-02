Požar na Krasu v Italiji se je razplamtel, dim dosegel Trst

Kljub obsežni intervenciji gasilcev, gozdarske službe in civilne zaščite se je požar na tržaškem Krasu ponoči ponovno okrepil, piše ilpiccolo.it. Plameni so znova zajeli gozdnato območje med Padričami in Gropado.

Gasilci so vso noč nadaljevali z gašenjem požara, ki je izbruhnil v soboto, 1. avgusta, v zgodnjih popoldanskih urah. Požar se je začel v bližini hiš vzhodno od Padrič, ob cesti iz Gropade proti pokopališču v smeri Bazovice, nato pa se je razširil tudi proti pokrajinski cesti Padriče–Bazovica.

Gasilcem je uspelo obvarovati dom za starejše Ieralla in več stanovanjskih objektov. Na teren so napotili številne gasilske in reševalne enote iz vse regije, pri gašenju iz zraka pa je sodeloval tudi helikopter.

Med nočno intervencijo so gasilci vpoklicali tudi osebje, ki ni bilo v službi. Na terenu so posredovali gasilci iz enote Opčine z več ekipami, gasilskim vozilom in dežurnim častnikom s tržaškega poveljstva.

Reševalci so vso noč ostali na straži pri hišah in domu za starejše Ieralla v Padričah.

Zjutraj so znova poleteli helikopterji.