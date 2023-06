Požar na ladji v Egiptu: tri pogrešane Britance razglasili za mrtve

"S težkim srcem moramo kot organizator potovanja sprejeti, da so naši zelo cenjeni potapljaški gostje zgodaj zjutraj 11. junija umrli v tragični nesreči," je sporočila tiskovna predstavnica britanskega podjetja Scuba Travel, ki je organiziralo potovanje.

Po navedbah organizatorjev je požar izbruhnil ob 8.30 po lokalnem času med potapljaškim brifingom. Po prvih ugotovitvah za zdaj kaže, da je požar izbruhnil v strojnici, bil pa naj bi posledica kratkega stika.

Z ladje Hurricane so uspeli rešiti 12 potapljačev in 14 članov posadke. Skupina je bila sicer na šestdnevnem izletu, ki se je bližal h koncu. Turist iz Kuvajta, ki je bil priča požaru, je za Guardian povedal, da se je ogenj hitro razširil in v nekaj minutah zajel celotno ladjo. 12 potapljačev so prepeljali v vas severno od Marsa Alama, kjer so prejeli zdravniško pomoč. Zaslišala jih je tudi policija.