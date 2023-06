Požar na ladji za križarjenje: pogrešani trije Britanci

Po požaru na ladji za križarjenje po Egiptovskem rdečem morju pogrešajo tri britanske turiste, piše BBC . Iz ladje ob obali Marsa Alama so rešili še 12 Britancev, so sporočile lokalne oblasti.

Dodali so, da prva poročila kažejo, da je požar posledica okvare električne napeljave. Po poročilih je ladja zapustila prizorišče 6. junija in naj bi se vrnila v nedeljo. Kot piše BBC, naj bi bilo na krovu okoli 30 ljudi, od tega 15 Britancev, ostali pa so bili člani egipčanske posadke. Vsi, ki so jih rešili, naj bi bili dobro, je dejala, preiskava pa je začela ugotavljati vzrok požara. Rdeče morje je priljubljeno letovišče za potapljaške izlete.