Požar na Portugalskem terjal novo smrtno žrtev

Po navedbah portugalske civilne zaščite je v nesreči, povezani z gradbeno opremo, ki so jo uporabljali za gašenje, umrl eden izmed zaposlenih pri podjetju, ki so ga najeli za pomoč pri gašenju požarov v občini Mirandela na severu Portugalske.
Med gašenjem požarov v bližini mesta Sabugal v osrednjem delu države pa je bilo v torek ranjenih okoli 15 ljudi.
V državi še naprej divjajo štirje večji požari. Na terenu je več kot 2600 gasilcev, pri delu pa jim pomaga okoli 20 letal.
Tudi v sosednji Španiji je še vedno aktivnih več kot 20 požarov. Ti so letos terjali štiri smrtne žrtve, skupno pa je pogorelo rekordnih 391.500 hektarjev površin, poroča španska tiskovna agencija EFE.
