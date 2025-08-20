Požar na Portugalskem terjal novo smrtno žrtev

Po navedbah portugalske civilne zaščite je v nesreči, povezani z gradbeno opremo, ki so jo uporabljali za gašenje, umrl eden izmed zaposlenih pri podjetju, ki so ga najeli za pomoč pri gašenju požarov v občini Mirandela na severu Portugalske.

Med gašenjem požarov v bližini mesta Sabugal v osrednjem delu države pa je bilo v torek ranjenih okoli 15 ljudi.

V državi še naprej divjajo štirje večji požari. Na terenu je več kot 2600 gasilcev, pri delu pa jim pomaga okoli 20 letal.