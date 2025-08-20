Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Požar na Portugalskem terjal novo smrtno žrtev

Lizbona/Madrid, 20. 08. 2025 16.24 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
0

Med gašenjem požara na severu Portugalske je umrla ena oseba, je sporočila portugalska civilna zaščita. Gre za že tretjo letošnjo smrtno žrtev, ki so jo na Portugalskem povzročili požari. Ti še naprej divjajo tudi v sosednji Španiji, kjer so letos požgali rekordnih 391.500 hektarjev površin.

Po navedbah portugalske civilne zaščite je v nesreči, povezani z gradbeno opremo, ki so jo uporabljali za gašenje, umrl eden izmed zaposlenih pri podjetju, ki so ga najeli za pomoč pri gašenju požarov v občini Mirandela na severu Portugalske.

Med gašenjem požarov v bližini mesta Sabugal v osrednjem delu države pa je bilo v torek ranjenih okoli 15 ljudi.

V državi še naprej divjajo štirje večji požari. Na terenu je več kot 2600 gasilcev, pri delu pa jim pomaga okoli 20 letal.

Tudi v sosednji Španiji je še vedno aktivnih več kot 20 požarov. Ti so letos terjali štiri smrtne žrtve, skupno pa je pogorelo rekordnih 391.500 hektarjev površin, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Preberi še Zaradi zadnjega vročinskega vala v Španiji vsaj 1149 smrtnih primerov
portugalska požari žrtev smrt
Naslednji članek

19 adrenalinskih navdušencev: tri ure vožnje na vlakcu smrti

SORODNI ČLANKI

Divjanje požarov na Iberskem polotoku zahtevalo dve novi žrtvi

Uničujoči požari v Evropi terjali nove smrtne žrtve

V Španiji umrl moški, na Portugalskem ostali brez gasilskih letal

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110