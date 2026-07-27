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Gromozanski požar ustvaril lastno ognjeno nevihto

Pariz, 27. 07. 2026 16.51 pred 48 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Pirokumulonimbus - nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine ob požarih

Gromozanski požar v Franciji je povzročil edinstven in izjemno redek vremenski pojav – pirokumulonimbus. Gre za nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine ob divjanju ognja. Ob visokih temperaturah se dim, pepel in vodna para dvignejo visoko v ozračje, kjer nastane nevihtni oblak. Takšni oblaki lahko ustvarijo strele, včasih tudi točo in dež. A najbolj nevarni so novi vetrovi, ki lahko ogenj širijo v nepredvidljive smeri.

Ognjeni oblak se lahko dvigne tudi več kot deset kilometrov visoko. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko strele iz takšnih oblakov zanetijo nove požare, ki nato sami sebe 'poganjajo' naprej.

Ta pojav, imenovan pirokumulonimbus ali piroCb, je v Evropi izjemno redek, pogostejši je v Severni Ameriki in Avstraliji, kjer se pojavi le nad nekaterimi najbolj ekstremnimi požari. Francoska nacionalna zveza gasilcev je sporočila, da takšnega pojava v državi še nikoli prej niso zabeležili, poroča AP.

Pirokumulonimbus - nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine ob požarih
Pirokumulonimbus - nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine ob požarih
FOTO: AP

Za nastanek takega elektrificiranega črnega nevihtnega oblaka ni potrebna točno določena temperatura. Oblak nastane v ozračju, kjer je zrak blizu tal vroč in suh, nad njim pa hladnejši in bolj vlažen.

Vroči zrak, nasičen z dimom in vlago, se nato hitro dvigne iz plamenov. Med vzpenjanjem in ohlajanjem se vodna para kondenzira okoli delcev pepela.

"Predstavljajte si taborni ogenj, ki je tako velik in vroč, da se dim, ki se dviga iz njega, spremeni v nevihtni oblak," je pojav za AP poenostavljeno opisal Theodore M. Giannaros, meteorolog na Nacionalnem observatoriju v Atenah.

"Ko se oblak enkrat dokončno oblikuje, postane samostojen vremenski sistem, ki lebdi nad ognjem in otežuje napovedovanje vremenskih pogojev." Izjemno nevarni so vetrovni tokovi, ki lahko ogenj obrnejo v nepredvidljivo smer in v trenutku gasilcem zaprejo izhodno pot, saj se za njimi pojavljajo novi požari. Dogajanje je lahko izjemno hitro, časa za evakuacijo pa ni.

Oblak nastane v ozračju, kjer je zrak blizu tal vroč in suh, nad njim pa hladnejši in bolj vlažen.
Oblak nastane v ozračju, kjer je zrak blizu tal vroč in suh, nad njim pa hladnejši in bolj vlažen.
FOTO: AP

Požari v Franciji so izbruhnili že 22. julija, dva dni zatem pa so gasilci javili, da se je oblikoval pirokumulonimbus. Oblak je naslednjo noč nekoliko oslabel zaradi povečane vlažnosti, a se je v naslednjih dneh ponovil.

Pojav so leta 2017 med sezono požarov zabeležili tudi na Portugalskem, letos, kot omenjeno, pa prvič tudi v Franciji.

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lakala28
27. 07. 2026 17.41
Dresden 1945, ko so angleži testirali zažigalne bombe in pobili 60.000 civilistov. Ni bil genocid, samo mesto so skurili z ljudmi vred, čeprav tam ni bilo vojakov.
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Fluxx
27. 07. 2026 17.36
Grimsujemo
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