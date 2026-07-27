Gromozanski požar ustvaril lastno ognjeno nevihto

Ta pojav, imenovan pirokumulonimbus ali piroCb, je v Evropi izjemno redek, pogostejši je v Severni Ameriki in Avstraliji, kjer se pojavi le nad nekaterimi najbolj ekstremnimi požari. Francoska nacionalna zveza gasilcev je sporočila, da takšnega pojava v državi še nikoli prej niso zabeležili, poroča AP.

Ognjeni oblak se lahko dvigne tudi več kot deset kilometrov visoko. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko strele iz takšnih oblakov zanetijo nove požare, ki nato sami sebe 'poganjajo' naprej.

Za nastanek takega elektrificiranega črnega nevihtnega oblaka ni potrebna točno določena temperatura. Oblak nastane v ozračju, kjer je zrak blizu tal vroč in suh, nad njim pa hladnejši in bolj vlažen.

Vroči zrak, nasičen z dimom in vlago, se nato hitro dvigne iz plamenov. Med vzpenjanjem in ohlajanjem se vodna para kondenzira okoli delcev pepela.

"Predstavljajte si taborni ogenj, ki je tako velik in vroč, da se dim, ki se dviga iz njega, spremeni v nevihtni oblak," je pojav za AP poenostavljeno opisal Theodore M. Giannaros, meteorolog na Nacionalnem observatoriju v Atenah.

"Ko se oblak enkrat dokončno oblikuje, postane samostojen vremenski sistem, ki lebdi nad ognjem in otežuje napovedovanje vremenskih pogojev." Izjemno nevarni so vetrovni tokovi, ki lahko ogenj obrnejo v nepredvidljivo smer in v trenutku gasilcem zaprejo izhodno pot, saj se za njimi pojavljajo novi požari. Dogajanje je lahko izjemno hitro, časa za evakuacijo pa ni.