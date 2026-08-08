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Požar ob Gardskem jezeru: evakuirani se lahko vrnejo

Verona, 08. 08. 2026 13.45 pred enim dnevom 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Požar ob Gardskem jezeru

Potem ko so italijanske oblasti zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tignale na zahodni obali Gardskega jezera preventivno evakuirale več kot 200 ljudi, so se ti popoldne že lahko vrnili na svoje domove. Med evakuiranimi so bili sicer tudi številni turisti. Evakuirali so 200 ljudi, med njimi tudi številne turiste, so sporočili italijanski gasilci.

Med evakuiranimi je bilo tudi več deset turistov, saj območje okoli Gardskega jezera sodi med priljubljene turistične destinacije v Italiji.

Gasilci so sporočili, da se je požar v petek zvečer in nato ponoči hitro razširil po hribovitem območju nad obalo jezera. Številne ekipe gasilcev se tako s požarom borijo tudi danes, a za zdaj jim ga ni uspelo obvladati. Pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopterji.

"Prizadevanja so trenutno osredotočena na zajezitev požarnih front in zaščito več stanovanjskih stavb," so sporočili gasilci.

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V Italiji se tako kot v velikem delu preostale Evrope spopadajo z dolgotrajnim vročinskim valom s temperaturami, ki pogosto presežejo tudi 40 stopinj Celzija. Visoke temperature naj bi vztrajale do sredine meseca.

Gardsko jezero požar Italija evakuacija gasilci
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