Požar ob Gardskem jezeru: evakuirani se lahko vrnejo

Med evakuiranimi je bilo tudi več deset turistov, saj območje okoli Gardskega jezera sodi med priljubljene turistične destinacije v Italiji.

Gasilci so sporočili, da se je požar v petek zvečer in nato ponoči hitro razširil po hribovitem območju nad obalo jezera. Številne ekipe gasilcev se tako s požarom borijo tudi danes, a za zdaj jim ga ni uspelo obvladati. Pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopterji.

"Prizadevanja so trenutno osredotočena na zajezitev požarnih front in zaščito več stanovanjskih stavb," so sporočili gasilci.