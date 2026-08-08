Požar ob Gardskem jezeru: evakuirani se lahko vrnejo

Med evakuiranimi je bilo tudi več deset turistov, saj območje okoli Gardskega jezera sodi med priljubljene turistične destinacije v Italiji.
Gasilci so sporočili, da se je požar v petek zvečer in nato ponoči hitro razširil po hribovitem območju nad obalo jezera. Številne ekipe gasilcev se tako s požarom borijo tudi danes, a za zdaj jim ga ni uspelo obvladati. Pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopterji.
"Prizadevanja so trenutno osredotočena na zajezitev požarnih front in zaščito več stanovanjskih stavb," so sporočili gasilci.
V Italiji se tako kot v velikem delu preostale Evrope spopadajo z dolgotrajnim vročinskim valom s temperaturami, ki pogosto presežejo tudi 40 stopinj Celzija. Visoke temperature naj bi vztrajale do sredine meseca.
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