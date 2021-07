Požar ogroža priljubljeno Antalijo, nekatere prebivalce evakuirali

V Antaliji, priljubljeni turistični destinaciji v Turčiji, je izbruhnilo več gozdnih požarov. Pristojni poročajo, da piha tudi veter, ki ogenj nosi v smeri naseljenih območij. Po besedah Mustafe Yigita , mestnega uradnika v Manavgatu, so evakuirali tri mestna okrožja. Na obrobju mesta se dvigajo temni oblaki dima, plameni so visoki nekaj metrov.

Požar se je vnel v gozdu v okrožju Manavgat in se je zaradi močnega vetra hitro razširil, zajel je poseljena območja in ogrožal hiše v okrožju Kalemler. V bolnišnico so prepeljali 62 prebivalcev, ki so vdihavali dim, in tri osebe, ki so utrpele opekline.

Temeljito preiskavo in vso potrebno pomoč pa je obljubil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Zaradi hitrega širjenja požara so oblasti evakuirale štiri soseske v Manavgatu. S pomočjo 15 helikopterjev in gasilskih letal kanader so poskušali požar obvladovati. Pri gašenju požara so poleg gasilcev sodelovali tudi gozdni delavci.