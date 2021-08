Požar opostošil zgodovinsko mestece iz časa kalifornijske zlate mrzlice

Požar, ki po ZDA divja že tri tedne, je zajel tudi manjše gorsko mestece v severni Kaliforniji. V divjanju ognja se je v prah in pepel spremenilo več zgodovinskih zgradb, ki segajo v obdobje kalifornijske zlate mrzlice. "Naredili smo vse, kar smo lahko, vendar pa včasih to preprosto ni dovolj," je ob opustošenju dejal predstavnik gasilcev Mitch Matlow.

Požar Dixie, ki ga krepijo suho rastje in močni sunki vetra, je v sredo zvečer zajel majhno gorsko mestece Greenville na severu Sierre Nevade, poroča AP News. "Izgubili smo Greenville," je v čustvenem videu dejal predstavnik opustošenega območja Doug LaMalfa. "Preprosto nimam besed." Poleg številnih domov je požar z obličja Zemlje izbrisal tudi več historičnih zgradb, ki segajo v obdobje kalifornijske zlate mrzlice. Med njimi so bencinska črpalka, hotel in bar. Trenutno sicer še ni znano, koliko zgradb je bilo uničenih, vendar pa fotografije in videoposnetki kažejo, da je opustošenje požara Dixie ogromno. "Naredili smo vse, kar smo lahko," je povedal predstavnik gasilcev Mitch Matlow. "Včasih to preprosto ni dovolj," je še žalostno dodal.

Približno 160 kilometrov proti jugu so oblasti dejale, da je v hitro rastočem rečnem požaru, ki je izbruhnil v sredo v bližini Colfaxa zagorelo med 35 in 40 hiš ter drugih zgradb. V le nekaj urah je požar uničil več kot pet kvadratnih kilometrov suhega grmičevja in dreves. Po podatkih kalifornijskega ministrstva za gozdarstvo in zaščito pred požarom so evakuirali okoli 6000 ljudi. V začetku tedna je približno 5000 gasilcev že napredovalo pri gašenju požara Dixie, rešili so tudi nekaj ogroženih domov, z buldožerji pa so uničili nepogorelo rastlinje in ustvarili zaščitno območje, da se požar ne bi širil. Matlow je dejal, da so za okrepitev v boju proti požaru vpoklicali še več gasilskih vozil in buldožerjev. V sredo se je ogenj nato povečal, evakuirali pa so še dodatnih 4000 ljudi.