Požar pogoltnil zgornja nadstropja nebotičnika v nakupovalni četrti

Zaradi požara so morali iz sosednjih stavb evakuirati 170 oseb, dve pa so prepeljali v lokalno bolnišnico. Kot pojasnjujejo oblasti, ne gre za poškodbe, ki bi jih osebi utrpeli v požaru, temveč ju je zaradi dogodkov obšla slabost.

V četrtek zvečer je v Hongkongu izbruhnil velik požar. Plameni so goltali zgornja nadstropja stolpnice v priljubljeni nakupovalni četrti, poročajo tuji mediji. Nebotičnik je bil še v izgradnji, zato je ob nadstropjih zagorel tudi gradbeni oder. V zraku so lebdeli goreči ostanki.

Ogenj so sicer pogasili v jutranjih urah, je povedal namestnik glavnega gasilskega častnika Keung Sai-ming. Gasilci so se z ognjem borili približno devet ur. Povedal je, da so gasilci v četrtek zvečer, ko so prispeli na kraj nesreče, plamene videli v več nadstropjih stolpnice, a da so imeli takrat na voljo le začasno opremo za gašenje.

"Ker je stavba še v gradnji, gasilske opreme, ki jo običajno najdemo v že dokončanih stavbah, tokrat še ni bilo," je pojasnil in dodal, da so se morali zaradi tega soočiti s številnimi izzivi. Ob tem je gasilcem premikanje oteževal tudi gradbeni material, vključno z lesenimi deskami in kovinskimi palicami. Pri gašenju je sicer sodelovalo okoli 250 gasilcev in reševalcev.