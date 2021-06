Požar pri Šibeniku, gori okoli 40 hektarjev površin

Požar je še vedno aktiven, razširil se je na 40 hektarjev. Na terenu so vse šibeniške gasilske enote in dva kanaderja," je za Dnevnik.hr povedla poveljnik šibeniške gasilske zveze Volimir Milošević in dodal, da se je požar razširil z odlagališča Bikarac. "Na terenu je približno 50 gasilcev in zaenkrat je vse pod nadzorom," je še dodal.