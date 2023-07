Požar pri Šibeniku pod nadzorom, ponoči na terenu 140 gasilcev

Požar se je malo po 11. uri vnel na območju Grebaštice, močan veter pa ga je razširil na Šparadić, Kalin in hrib Jelinjak.

Poleg županijskih gasilcev so bili prisotni tudi pripadniki Državne intervencijske enote Splitsko-dalmatinske in Zadrske županije, ki so požar gasili s pomočjo letalskih sil – treh kanaderjev in dveh air tractorjev.