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Požar pri Tržiču pod nadzorom, gasilci ostajajo na terenu

Devin, 10. 08. 2026 08.21 pred 6 urami 2 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Požar med Tržičem in Devinom

Požar med Tržičem in Devinom, ki je izbruhnil med območjem papirnice in nekdanjim trgovinskim kompleksom, je delno pogašen, vendar nevarnosti še ni konec. Ekipe civilne zaščite spremljajo posamezna mesta, kjer se še pojavljajo plameni. Sanacija in dokončna pogasitev žarišč bi lahko trajali še precej časa. Gasilci se sicer še naprej borijo s požarom, pomagajo helikopterji, zaprosili pa so tudi za letala za gašenje. Nevarnost predstavljajo tudi gozdni požari na več območjih na Videmskem.

Noč na območju požara med Tržičem in Devinom je bila razmeroma mirna, poroča Il Picollo. Po intervencijah v nedeljo so ekipe na terenu nadaljevale nadzor in spremljanje razmer, pri čemer so se morale spopasti tudi z nekaj ponovnimi izbruhi ognja.

Koordinator civilne zaščite Andrea Olivetti, je razmere označil za obvladljive, vendar še vedno zahtevajo posebno pozornost. Ponoči so območje požara zavarovale enote občinske civilne zaščite in prostovoljni gasilci iz Trsta.

Na Uradni strani Avtonomne dežele Furlanija - Julijska krajina sicer navajajo, da je požar na določenih mestih še aktiven, državna cesta pa ostaja zaprta.

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Največ težav povzroča veter

Eden od odločilnih dejavnikov za nadaljnji razvoj razmer ostaja veter. Ekipe pozorno spremljajo njegovo smer in moč, da bi lahko ocenile, kako se bo požarišče razvijalo, in temu prilagodile načrtovanje nadaljnjih intervencij.

Vremenske razmere bi lahko namreč vplivale na sanacijo požarišča in na možnost, da bi se morebitna žarišča ponovno razplamtela. Zato bo v prihodnjih urah ključnega pomena še naprej skrbno spremljati območje, ki ga je prizadel požar.

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Zahtevna faza sanacije

Kot piše Il Picollo, se bo kmalu začela sanacija požarišča. Po pogasitvi plamenov bo potrebno pogledati teren in odkriti morebitna območja, kjer so še prisotna žarišča.

Delo ekip se bo zato nadaljevalo tudi v prihodnjih urah, njihov cilj pa je preprečiti, da bi se požar ponovno razplamtel. Še vedno ni potrjeno ali bodo tudi danes na delu kanaderji, precej možno je, da jih bodo napotili na druga območja, ki so bolj kritična.

Aktivnih več žarišč na Videmskem

Gasilci se s požari borijo tudi na Videmskem, blizu naselij Amaro in Tolmeč, pri gašenju pa jim pomaga tudi letalo za gašenje iz zraka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po poročanju lokalnih medijev je bilo danes zjutraj na območju aktivnih več žarišč, razmere pa so bile najbolj zahtevne na gori Palavierte pri Tolmeču. Ob posredovanju kanaderja in helikopterja so ognjene zublje uspeli zmanjšati, ne pa še povsem pogasiti.

Ponoči so na pomoč gasilce poklicali tudi zaradi požara v naravi v bližini mostu čez Sočo v občini Škocjan ob Soči, zagorela sta suha trava in grmovje. Gasilci so ogenj hitro pogasili in zavarovali ogroženo območje.

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