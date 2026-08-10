Požar pri Tržiču pod nadzorom, gasilci ostajajo na terenu

Noč na območju požara med Tržičem in Devinom je bila razmeroma mirna, poroča Il Picollo. Po intervencijah v nedeljo so ekipe na terenu nadaljevale nadzor in spremljanje razmer, pri čemer so se morale spopasti tudi z nekaj ponovnimi izbruhi ognja. Koordinator civilne zaščite Andrea Olivetti, je razmere označil za obvladljive, vendar še vedno zahtevajo posebno pozornost. Ponoči so območje požara zavarovale enote občinske civilne zaščite in prostovoljni gasilci iz Trsta. Na Uradni strani Avtonomne dežele Furlanija - Julijska krajina sicer navajajo, da je požar na določenih mestih še aktiven, državna cesta pa ostaja zaprta.

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Največ težav povzroča veter

Eden od odločilnih dejavnikov za nadaljnji razvoj razmer ostaja veter. Ekipe pozorno spremljajo njegovo smer in moč, da bi lahko ocenile, kako se bo požarišče razvijalo, in temu prilagodile načrtovanje nadaljnjih intervencij. Vremenske razmere bi lahko namreč vplivale na sanacijo požarišča in na možnost, da bi se morebitna žarišča ponovno razplamtela. Zato bo v prihodnjih urah ključnega pomena še naprej skrbno spremljati območje, ki ga je prizadel požar.

Zahtevna faza sanacije

Kot piše Il Picollo, se bo kmalu začela sanacija požarišča. Po pogasitvi plamenov bo potrebno pogledati teren in odkriti morebitna območja, kjer so še prisotna žarišča. Delo ekip se bo zato nadaljevalo tudi v prihodnjih urah, njihov cilj pa je preprečiti, da bi se požar ponovno razplamtel. Še vedno ni potrjeno ali bodo tudi danes na delu kanaderji, precej možno je, da jih bodo napotili na druga območja, ki so bolj kritična.

Aktivnih več žarišč na Videmskem