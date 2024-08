Požar pri Zadru naj bi zanetil 72-letnik, v njegovi hiši našli strelivo

Hrvaške oblasti so ugotovile, kako je vzplamtel še eden izmed požarov, ki so v preteklih dneh upepelili dobršen del tamkajšnje pokrajine. Požar pri Zadru naj bi namreč zanetil 72-letni piroman, v hiši katerega so policisti in kriminalisti med kriminalistično preiskavo našli tudi strelivo. Sumijo sicer, da je moški namerno povzročil požar, ki se je razširil in tako ogrozil življenja ljudi ter povzročil materialno škodo večjega obsega.