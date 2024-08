Požar pri Žrnovnici se je znova razplamtel: v boj s plameni tudi domačini

V Žrnovnici je sinoči zagorelo zaradi udara strele, ogenj pa je ogrožal hiše in raketno oporišče, poroča Danas.hr. Požar se je nato razširil v Podstrano, Gornje Sitno in Sitno Donje, a razmere so se tekom dneva izboljšale, gasilci so požar uspeli omejiti. Kazalo je, da je požar na območju Žrnovnice pod nadzorom ter da je pred gasilci mirnejša noč. A nato se je okoli 21. ure požar znova razplamtel.

Domačine je po poročanju portala Slobodna dalmacija zagrabila panika, saj se je ogenj nevarno približal njihovim hišam. A kljub temu so številni med njimi priskočili na pomoč gasilcem in ponoči branili ogrožene hiše. Kot navajajo lokalni mediji, so se ognjeni zublji tekom noči hišam približali na le nekaj metrov, od lokalnega pokopališča pa so bili oddaljeni okoli 200 metrov.