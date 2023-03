Požar razkril železno skrivnost pariške Notre-Dame

Ekipa arheologov je železne dele odkrila šele v okviru obsežnega projekta prenove stavbe po uničujočem požaru.

Gradnja znamenite katedrale v središču francoske prestolnice se je začela leta 1160 in je bila končana šele skoraj stoletje pozneje. Bila je najvišja stavba svojega časa, saj so njeni oboki dosegli do 32 metrov, navaja študija, ki je bila v sredo objavljena v reviji PLOS ONE.

Arheolog in glavni avtor študije Maxime L'Heritier je za AFP povedal, da nekateri elementi gradnje stavbe tudi po več stoletjih ostajajo neznani. "Ni jasno, kako so si graditelji upali in uspeli postaviti tako tanke stene tako visoko," je dejal. Ker ni veliko dokumentacije izpred več kot 900 let, lahko o gradnji govori le stavba sama, je dodal.

Je katedrala prepredena z več kot tisoč železnimi sponkami?

Požar 15. aprila 2019 je razkril železne sponke, ki so skupaj držale kamnite bloke katedrale. Nekatere so se pojavile v ogrodju stavbe, druge so v vročini požara žareče padle na tla.