Tujina

Požar uničil zgodovinski samostan Bernaga pri Milanu

Milano, 12. 10. 2025 19.00 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
STA , Ti.Š.
Blizu Milana je izbruhnil velik požar – ogenj je v celoti 'pogoltnil' zgodovinski samostan Bernaga iz 17. stoletja. Vseh 22 redovnic so uspeli še pravočasno evakuirati, škoda pa je ogromna.

Požar, ki je izbruhnil včeraj, je uničil zgodovinski samostan Bernaga na severu Italije. Vseh 22 redovnic so iz njega pravočasno rešili, je pa uničenih precej umetniških del in drugih predmetov neprecenljive vrednosti. Vzrok naj bi bil kratek stik na električni napeljavi.

Samostan blizu Milana iz 17. stoletja je tudi kraj, kjer je Carlo Acutis, nedavno razglašeni prvi svetnik iz vrst milenijcev, opravil prvo obhajilo.

Župan občine La Valletta Brianza Marco Panzeri je danes dejal, da je škoda zaradi požara ogromna.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
12. 10. 2025 19.44
Sam da bi pa obnovili el.napeljavo pa ni bilo denarja
ODGOVORI
0 0
gmajna
12. 10. 2025 19.34
Bog je spal? Vsemogocni je prespal?
ODGOVORI
0 0
flojdi
12. 10. 2025 19.18
+1
Hudo./.kot aleksandrijska knižnjica...
ODGOVORI
1 0
