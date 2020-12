Požar v Avstraliji: prebivalci morali nemudoma zapustiti otok Fraser

Gasilci se požar na otoku trudijo zajeziti že šest tednov, vendar jim to onemogočata vročinski val in suha tla. Požar se je sredi oktobra vnel zaradi nezakonitega tabornega ognja, ki je požgal že več kot polovico otoka, približno 83.000 hektarjev.

Otok Fraser je največji peščeni otok na svetu in je na seznamu Unescove svetovne dediščine. Na njem živi manj kot 200 ljudi, nekatere so, skupaj s turisti, evakuirali že pred tedni. Nekateri prebivalci pa so se vendarle odločili, da bodo ostali in zaščitili svoje posesti, številni med njimi so za boj s požari tudi ustrezno usposobljeni.

Ogenj na otoku Fraser je med najbolj resnimi požari, ki so se v Avstraliji pripetili od "črnega poletja" lani. Znanstveniki so dejali, da je bila sezona požarov 2019–20 daleč največja in najintenzivnejša, eden od vzrokov za to pa so tudi vedno večji učinki podnebnih sprememb.

Konec tedna so na otoku temperature povzpele nad 30 stopinj Celzija, zato so oblasti prebivalcem Happy Valleyja na vzhodni obali otoka naročile, naj nemudoma zapustijo otok. Da bi zamejili požar se je v ponedeljek na kraj odpravilo 100 gasilcev in več kot 25 letal z vodo.

Požari v Avstraliji prizadeli več deset tisoč koal

Uničujoči požari v Avstraliji so v poletni sezoni med letoma 2019 in 2020 prizadeli več kot 60.000 koal, bodisi so poginile, bile poškodovane, pregnane iz svojega bivalnega okolja ali travmatizirane, kaže danes objavljeno poročilo Svetovnega sklada za naravo (WWF).