Požar v barakarskem naselju: domove zapustilo več sto ljudi

Južnokorejski mediji so območje tesno stisnjenih barakarskih domov opisali kot zadnje revno naselje v prestolnici. Več kot 900 gasilcev in več helikopterjev je potrebovalo kar pet ur, da jim je uspelo pogasiti požar. "Takoj ko sem odprl vrata, sem videl ognjene zublje, ki so se dvigali z ene strani," je za Reuters povedal 72-letni prebivalec. "Videti je bilo zelo resno in nisem želel pobegniti sam. Zato sem tolkel po vratih in vpil 'Ogenj!' In ljudje so prišli ven in kričali. Bilo je kaotično."