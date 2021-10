Požar v bolnišnici v Tetovu je povzročil kratek stik

Kabel naj bi se pregrel in povzročil vžig v razdelilniku, kamor sta bila med drugim priključena defibrilator in polnilec mobilnega telefona.

Strokovni pregled sta zahtevala makedonsko Ministrstvo za notranje zadeve in državno tožilstvo. Lokacijo in možen vzrok požara naj bi strokovnjaki ugotovili na podlagi analize škode na inventarju in prostorih ter ob upoštevanju pridobljenih informacij o ukrepih pred in med požarom.

Makedonski premier Zoran Zaev je danes dejal, da bo svoje stališče do poročila strokovnjakov o požaru predstavil najkasneje do srede, saj poročila še ni prebral.

V začasni covidni bolnišnici v Tetovu je zagorelo po eksploziji na začetku septembra. Zagorelo je ravno med slovesnim proslavljanjem 30. obletnice razglasitve neodvisnosti države.