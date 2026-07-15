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Požar v bruseljski stolpnici zahteval šest smrtnih žrtev

Bruselj, 15. 07. 2026 14.43 pred 25 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Požar v stolpnici Oxy Tower v Bruslju

Po tem ko je v stolpnici v središču Bruslja izbruhnil požar, so oblasti potrdile, da je umrlo šest ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta dve dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po požaru so pogrešali šest delavcev - po navedbah belgijskega državnega tožilstva gre za belgijske in romunske državljane - a niso mogli še takoj uradno potrditi, da so pogrešane osebe žrtve, najdene v dvigalu. Dva človeka so zaradi resnih opeklin prepeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar v stolpnici Oxy Tower v Bruslju
Požar v stolpnici Oxy Tower v Bruslju
FOTO: AP

Vzrok požara še ni znan, so pa z belgijskega sodišča sporočili, da bodo inšpektorji za delo preiskali, če je gradbišče izpolnjevalo predpise.

Požar je izbruhnil v drugem nadstropju stavbe in se nato razširil v prvo nadstropje in v drugo kletno etažo preko vsaj enega jaška dvigala, je za AFP dejal tiskovni predstavnik gasilske službe.

Ob izbruhu požara je bilo na prizorišču incidenta več kot 200 ljudi.

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Požar so pogasili v torek v zgodnjih popoldanskih urah. Šele danes zjutraj so enote civilne zaščite uspele odpreti tudi drugo kabino dvigala, v kateri pa niso našli novih žrtev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Stavba Oxy Tower se nahaja v coni za pešce v središču Bruslja v bližini glavnega trga Grand Place. Pred prenovo je bila v uporabi mestne uprave Bruslja, ko pa bo obnova končana, bodo v njej pisarne, stanovanja, hotelske sobe in tudi restavracije.

bruselj požar oxy tower
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