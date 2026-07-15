Požar v bruseljski stolpnici zahteval šest smrtnih žrtev

Po požaru so pogrešali šest delavcev - po navedbah belgijskega državnega tožilstva gre za belgijske in romunske državljane - a niso mogli še takoj uradno potrditi, da so pogrešane osebe žrtve, najdene v dvigalu. Dva človeka so zaradi resnih opeklin prepeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzrok požara še ni znan, so pa z belgijskega sodišča sporočili, da bodo inšpektorji za delo preiskali, če je gradbišče izpolnjevalo predpise.

Požar je izbruhnil v drugem nadstropju stavbe in se nato razširil v prvo nadstropje in v drugo kletno etažo preko vsaj enega jaška dvigala, je za AFP dejal tiskovni predstavnik gasilske službe.

Ob izbruhu požara je bilo na prizorišču incidenta več kot 200 ljudi.