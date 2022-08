Požar v češkem narodnem parku pod nadzorom

Vodja gasilcev Vladimir Vlcek je v ponedeljek zvečer naznanil, da je gasilcem uspelo spraviti pod nadzor ognjene zublje. Ker so se razmere izboljšale, se je skoraj 100 prebivalcev območja lahko vrnilo v domove, mnogi se še niso mogli.

Ker je gorelo na nedostopnem terenu, je bilo gasilcem na razpolago šest helikopterjev in pet letal za gašenje požarov, s helikopterji pa so na pomoč priskočili tudi z nemške strani meje, kjer prav tako poročajo o požaru v tamkajšnjem narodnem parku.

Domačini so vse bolj zaskrbljeni, kako bodo negativni učinki požara vplivali na lokalni turizem. To regijo namreč med poletno turistično sezono obišče okoli 400.000 obiskovalcev, ki jih na severozahod Češke zvabijo ravno naravne lepote.

Predstavniki Narodnega parka Češka Švica so na družbenem omrežju objavili fotografijo tal, ki jo je opustošil ogenj. Kot so zapisali, v prizadeti pokrajini zdaj prevladujejo temne, žalostne barve: "Pa vendar je bil prvi mali dež dovolj, da se je ponovno začela prebujati. Pet dni je trajalo, da so se na tem mestu pojavili prvi odtenki zelene barve. Prvi majhen korak k celjenju ran, ki jih je zasejal ogenj."