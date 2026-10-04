Požar pri Metkoviću pod nadzorom, na pomoč prišla kanaderja

Velik gozdni požar, ki je v soboto izbruhnil na hribu Rujnica nad dolino Neretve, se je približal naseljema Momići in Podrujnica v občini Kula Norinska. Zaradi požara je bil ustavljen tudi promet na državni cesti Kula Norinska – Nova Sela.
Z ognjem so se spopadli poklicni gasilci iz Metkovića in Ploč ter prostovoljna gasilska društva iz doline Neretve. Močno so si prizadevali, da bi zaščitili bližnje stanovanjske hiše, kar jim je do jutra tudi uspelo, poroča portal Vijesti HRT.
Poveljnik gasilcev dubrovniško-neretvanske županije Stjepan Simović je za oddajo Jutranja kronika Hrvaškega radia povedal, da je stanje na terenu dobro.
Na območju blizu vrha hriba so sicer še vedno vidni plameni. Na pomoč sta že priletela dva kanaderja in dodatnih 30 gasilcev, ki bodo pomagali pri gašenju požara. Izrazil je upanje, da bodo požar danes dokončno pogasili.
Spomnimo
Gašenje velikega požara je v soboto potekalo v zahtevnih razmerah, gasilci so si prizadevali zadržati ognjeno fronto stran od stanovanjskih hiš.
"Varujemo hiše v naseljih Momići in Podrujnica. Veter nam ne gre na roko," je za Slobodno Dalmacijo povedal Jure Pilj, poveljnik javne gasilske enote Metković.
Ocenil je, da je požar zajel najmanj 20 hektarjev površine, in dodal, da ogenj uničuje predvsem visoki borov gozd.
Kanaderja spravila pod nadzor tudi požar pri Trogirju
Umiril se je tudi požar na območju Seget Vranjice v bližini Trogirja, ki je izbruhnil v soboto malo pred 15. uro. Na kraju dogodka je bilo 48 gasilcev s 17 gasilskimi vozili, ki so ogenj do večera spravili pod nadzor.
Letala za gašenje so prizorišče zapustila ob 17. uri, gasilci pa so ostali na terenu in varovali območje.
Ob 17.40 je bila državna cesta D58 odprta za ves promet, poroča Slobodna Dalmacija.
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