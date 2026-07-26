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Požar v Franciji največji po drugi svetovni vojni, v Španiji umrl moški

Bordeaux/Madrid, 26. 07. 2026 08.42 pred 45 minutami 2 min branja 4

Avtor:
U.Z. STA
Požar v departmaju Gironde v Franciji

Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300.000. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali osem dodatnih krajev.

Francoske oblasti so davi sporočile, da so zaradi glavnega požara v državi, ki se širi zahodno od Bordeauxa na jugozahodu države, doslej skupno evakuirali že 220.000 ljudi, potem ko so poziv k umiku na varno izdali za dodatnih 50.000 ljudi.

Zaradi širjenja plamenov, ki jih poganja močan veter, so lokalne oblasti zaprle 60 kilometrov avtoceste, ki vodi od Bordeauxa proti meji s Španijo. Francoske železnice SNCF pa so ustavile promet južno od Bordeauxa.

Francoski notranji minister Laurent Nunez je v danes objavljenem intervjuju ocenil, da bo trajalo še dolgo, preden bodo lahko požar v departmaju Gironde spravili pod nadzor. Dokler ga ne omejijo, pa se prebivalci in turisti ne bodo mogli vrniti na območje, je dejal.

Po navedbah regionalnih oblasti je požar doslej požgal 42.000 hektarjev zemlje, s čimer se uvršča med največje, ki so državo prizadeli po drugi svetovni vojni. Leta 1949 je požar v državi uničil 50.000 hektarjev.

Francoska vojska je v pomoč izmučenim gasilcem, ki se proti ognjenim zubljem borijo že skoraj teden dni, poslala 1500 vojakov.

Gasilci požar, ki naj bi ustvarjal "lastne vetrove, skupaj z vrtinci", po poročanju AFP opisujejo kot nepredvidljivega in neobvladljivega.

Še več tisoč ljudi se je moralo z domov in iz turističnih nastanitev umakniti tudi zaradi požara, ki gori nekoliko južneje, pri kraju Biscarosse. Oblasti so približno 3000 ljudem v soboto dovolile vrnitev na domove, potem ko so se razmere na območju stabilizirale.

Prebivalci zapuščajo mesto Marcheprime, potem ko so francoske oblasti odredile preventivno evakuacijo.
Prebivalci zapuščajo mesto Marcheprime, potem ko so francoske oblasti odredile preventivno evakuacijo.
FOTO: Profimedia

V Španiji izredne razmere

V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, je sprememba vremenskih razmer gasilcem nekoliko olajšala delo pri gašenju požara zahodno od Madrida.

Vsega skupaj je bil doslej v državi izdan ukaz za evakuacijo oz. navodilo, naj se ne premikajo nikamor, za več kot 115.000 ljudi. Požari so v regijah Madrid in Avila doslej uničili več kot 45.000 hektarjev, trenutno pa se plameni širijo proti Toledu. Tam so pozno v soboto domove morali zapustiti prebivalci osmih krajev.

V ločenem požaru blizu mesta Valencia na vzhodu Španije je v soboto umrl moški. Gasilci so ga našli mrtvega, ko so pogasili ogenj v soteski Salt de l'Aigua, poročanje lokalnih medijev povzema britanski BBC.

francija španija požari evakuacije

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KOMENTARJI4

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Naiskreni
26. 07. 2026 09.31
un tipcek pa vsee prov prijazen pa zgleda.. to je nastavljeno od enega nacionalsocialista, ker le zakaj ne bi maral lgbtqatorjev, ko so se taku trudili, da naj pridejo pod wilhomn ...pa se vsi podpirajo skes z otroci..? nerazumljivo. mogoce je med dragkvini videl konkurenco? 🤣🤣
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0 0
NeXadileC
26. 07. 2026 09.24
Kdo največ pridobi s telimi požari? Zelena Agenda, Globalisti in Agenda 2030. Ali verjamete, da so dogodki naključni?
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0 0
Vladna norost
26. 07. 2026 09.22
Inženir je zapeljal v množico...
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0 0
BroNo1
26. 07. 2026 09.20
Bogi ljudje in kako obsežno je to….upam na dež, ker drugače je tole zelo zahtevno delo za pogasit!
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+2
2 0
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