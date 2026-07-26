Požar v Franciji največji po drugi svetovni vojni, v Španiji umrl moški

Francoske oblasti so davi sporočile, da so zaradi glavnega požara v državi, ki se širi zahodno od Bordeauxa na jugozahodu države, doslej skupno evakuirali že 220.000 ljudi, potem ko so poziv k umiku na varno izdali za dodatnih 50.000 ljudi. Zaradi širjenja plamenov, ki jih poganja močan veter, so lokalne oblasti zaprle 60 kilometrov avtoceste, ki vodi od Bordeauxa proti meji s Španijo. Francoske železnice SNCF pa so ustavile promet južno od Bordeauxa. Francoski notranji minister Laurent Nunez je v danes objavljenem intervjuju ocenil, da bo trajalo še dolgo, preden bodo lahko požar v departmaju Gironde spravili pod nadzor. Dokler ga ne omejijo, pa se prebivalci in turisti ne bodo mogli vrniti na območje, je dejal.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia

Požar v departmaju Gironde v Franciji Profimedia



















Po navedbah regionalnih oblasti je požar doslej požgal 42.000 hektarjev zemlje, s čimer se uvršča med največje, ki so državo prizadeli po drugi svetovni vojni. Leta 1949 je požar v državi uničil 50.000 hektarjev. Francoska vojska je v pomoč izmučenim gasilcem, ki se proti ognjenim zubljem borijo že skoraj teden dni, poslala 1500 vojakov. Gasilci požar, ki naj bi ustvarjal "lastne vetrove, skupaj z vrtinci", po poročanju AFP opisujejo kot nepredvidljivega in neobvladljivega. Še več tisoč ljudi se je moralo z domov in iz turističnih nastanitev umakniti tudi zaradi požara, ki gori nekoliko južneje, pri kraju Biscarosse. Oblasti so približno 3000 ljudem v soboto dovolile vrnitev na domove, potem ko so se razmere na območju stabilizirale.

Prebivalci zapuščajo mesto Marcheprime, potem ko so francoske oblasti odredile preventivno evakuacijo. FOTO: Profimedia

V Španiji izredne razmere

V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, je sprememba vremenskih razmer gasilcem nekoliko olajšala delo pri gašenju požara zahodno od Madrida. Vsega skupaj je bil doslej v državi izdan ukaz za evakuacijo oz. navodilo, naj se ne premikajo nikamor, za več kot 115.000 ljudi. Požari so v regijah Madrid in Avila doslej uničili več kot 45.000 hektarjev, trenutno pa se plameni širijo proti Toledu. Tam so pozno v soboto domove morali zapustiti prebivalci osmih krajev.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Požar pri Toledu v Španiji AP

Požar pri Toledu v Španiji AP

Požar pri Toledu v Španiji AP

Požar pri Toledu v Španiji AP

Požar v Cordobi AP

Požar v Cordobi AP

Požar v Cordobi AP











