Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Požar v Hongkongu: po tragediji aretirali 13 oseb

Hongkong, 01. 12. 2025 11.07 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
5

Nekatere zaščitne mreže, uporabljene ob prenavljanju stanovanjskega kompleksa v Hongkongu, kjer je prejšnji teden v požaru po zadnjih podatkih umrlo najmanj 151 ljudi, niso izpolnjevale standardov požarne varnosti, so sporočile hongkonške oblasti. Policija je v okviru preiskave požara doslej aretirala 13 ljudi.

Po požaru v Hongkongu
Po požaru v Hongkongu FOTO: Profimedia

Število potrjenih smrtnih žrtev požara je 151, pri čemer ni mogoče izključiti, da se bo to število še povečalo, je danes sporočila hongkonška policija, ki je pred tem navajala najmanj 146 smrtnih žrtev.

Kot je dejal vodja oddelka za kriminal in varnost Chan Tung, so ob požaru "takoj začeli celovito preiskavo v zvezi z ubojem iz malomarnosti", kar je privedlo do aretacij "skupno 13 ljudi, vključno z 12 moškimi in eno žensko", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hongkonške oblasti so sporočile, da sta bila vzrok za širjenje požara v stanovanjskem kompleksu, ki so ga prenavljali, plastična mreža in stiropor.

"Policija je v zadnjih dveh dneh zbrala vzorce mrež z 20 različnih lokacij v kompleksu Wang Fuk. Vzorci, odvzeti s sedmih različnih lokacij v zgornjem, srednjem in spodnjem nadstropju štirih stavb, niso izpolnjevali standardov požarne varnosti," je novinarjem povedal predstavnik hongkonške vlade Eric Chan.

Policija je že pred tem sporočila, da so na oknih stavb, ki so bile v fazi prenove, našli vnetljive materiale, ki so v kombinaciji z gradbenimi odri iz bambusa verjetno povzročili njegovo hitro širjenje.

Po požaru, ki je minuli teden uničil stanovanjsko naselje Wang Fuk in zahteval najmanj 151 smrtnih žrtev, se je v soboto v Hongkongu začelo tridnevno žalovanje.

požar hongkong aretacije smrtnje žrtve žalovanje
Naslednji članek

Pogajanja na Floridi: jedli so boršč, gosto pesino juho in ukrajinske sarme

SORODNI ČLANKI

V požaru v Hongkongu umrlo 128 ljudi, aretirali sedem moških in eno žensko

Hongkoške stolpnice v plamenih: pogrešajo skoraj 300 ljudi, tri osebe aretirane

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivan z Doba
01. 12. 2025 12.07
+1
Nič dobrega se osumljenim ne piše glede na to da je to Posebno administrativno območje Ljudske republike Kitajske. Pri nas bi morali prevzeti kitajski pravosodni sistem in ne bi bilo izločanja dokazov, milijonskih odpustkov neplačanih davkov itd.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
01. 12. 2025 12.23
pa ne želiš si tega verjami
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
01. 12. 2025 12.24
jaz prvim bolje kriv na prostosti kot nedolžen za zapahi ali pa še kaj hujšega
ODGOVORI
0 0
Smuuki
01. 12. 2025 11.49
+3
Pri nas ni nikoli dovolj velik škandal, nikoli tako narobe da bi aretirali enega. Vsakomur dsmo možnost da namoči nižje uradnike ali da lahko v miru pobegne iz države. Do sedaj pa itak ni bilo še nikomur pobegniti. Kljub ogromnim škandalom, nesrečam so vodilni ostali varni v sedlu
ODGOVORI
3 0
Blue Dream
01. 12. 2025 11.39
-3
a so tudi inšpekcijo ki ni opravljala svojega dela aretirali potem?
ODGOVORI
0 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385