Požar v Hongkongu: po tragediji aretirali 13 oseb

Število potrjenih smrtnih žrtev požara je 151, pri čemer ni mogoče izključiti, da se bo to število še povečalo, je danes sporočila hongkonška policija, ki je pred tem navajala najmanj 146 smrtnih žrtev.

Kot je dejal vodja oddelka za kriminal in varnost Chan Tung, so ob požaru "takoj začeli celovito preiskavo v zvezi z ubojem iz malomarnosti", kar je privedlo do aretacij "skupno 13 ljudi, vključno z 12 moškimi in eno žensko", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hongkonške oblasti so sporočile, da sta bila vzrok za širjenje požara v stanovanjskem kompleksu, ki so ga prenavljali, plastična mreža in stiropor.

"Policija je v zadnjih dveh dneh zbrala vzorce mrež z 20 različnih lokacij v kompleksu Wang Fuk. Vzorci, odvzeti s sedmih različnih lokacij v zgornjem, srednjem in spodnjem nadstropju štirih stavb, niso izpolnjevali standardov požarne varnosti," je novinarjem povedal predstavnik hongkonške vlade Eric Chan.

Policija je že pred tem sporočila, da so na oknih stavb, ki so bile v fazi prenove, našli vnetljive materiale, ki so v kombinaciji z gradbenimi odri iz bambusa verjetno povzročili njegovo hitro širjenje.

Po požaru, ki je minuli teden uničil stanovanjsko naselje Wang Fuk in zahteval najmanj 151 smrtnih žrtev, se je v soboto v Hongkongu začelo tridnevno žalovanje.