Tujina

Požar v Hongkongu: umrlo 94 ljudi, približno 80 poškodovanih, številne pogrešajo

Hongkong, 28. 11. 2025 07.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Ne.M. , STA
V požaru v stanovanjskem kompleksu v Hongkongu je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 94 ljudi, približno 80 je poškodovanih, številne še vedno pogrešajo. Hongkonške oblasti so sporočile, da je gašenje požara v stanovanjskem kompleksu končano.

Hongkonške stolpnice v plamenih
Hongkonške stolpnice v plamenih FOTO: AP

Ogenj je večinoma pogašen, gasilske operacije so končane, je za AFP povedal tiskovni predstavnik hongkonške vlade.

Vzrok požara, ki je v sredo zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk Court v okrožju Tai Po na severu Hongkonga, uradno še vedno ni znan. Policija je sporočila, da so na oknih stavb, ki so bile v fazi prenove, našli vnetljive materiale, ki so v kombinaciji z gradbenimi odri iz bambusa verjetno povzročili hitro širjenje požara. Tri osebe so že aretirali zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti – dva direktorja gradbenih podjetij in enega inženirja.

Najhujši požar v skoraj 80 letih

V najhujšem požaru v Hongkongu v skoraj 80 letih, ki je opustošil stanovanjski kompleks, še vedno pogrešajo 279 ljudi, vendar to število ni bilo posodobljeno več kot 24 ur, poroča AFP.

Več kot 50 ljudi je še vedno hospitaliziranih, od tega 12 v kritičnem stanju. Večino trupel so našli v dveh od sedmih stolpnic v kompleksu, ki je zagorel v sredo popoldne.

Prebivalci kompleksa s skoraj 2000 enotami, ki so ga odprli leta 1983, po poročanju AFP navajajo, da ob izbruhu požara pred dvema dnevoma niso slišali nobenih alarmov.

