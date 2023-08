Požar v Johannesburgu terjal več kot 60 življenj, umrl tudi malček

Število mrtvih v požaru, ki je zgodaj zjutraj vzplamtel v petnadstropni stavbi v središču Johannesburga, se je po navedbah uradnikov mestne službe za nujno pomoč znova povzpelo povzpelo. Po tem, ko so poročali o več kot 40 mrtvih, so kasneje sporočili, da je v požaru umrlo najmanj 50 oseb. Zdaj se je ta številka znova dvignila, in sicer na 63 smrtnih žrtev. Med njimi je tudi malček.

Reševalne službe še vedno iščejo morebitne preživele. Ranjenih pa je 43 oseb, je povedal tiskovni predstavnik službe za nujno pomoč Johannesburga Robert Mulaudzi. "Še vedno štejemo. Število se tako lahko še poveča," je dejal in dodal, da so oskrbeli več poškodovanih, nekatere pa da so prepeljali tudi v zdravstvene ustanove.

Priseljenci, ujeti v ognjenem 'neformalnem naselju'

Po poročanju BBC je eden od gasilcev dejal, da je bilo več žrtev požara v stolpnici najverjetneje ujetih v "strukturah, ki so podobne barakam". Kot je pojasnil, je bilo namreč znotraj stavbe ustvarjeno "neformalno naselje".