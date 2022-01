Požar v južnoafriškem parlamentu pogasili

"Gasilci so tik pred 5. uro pogasili požar," je sporočil tiskovni predstavnik gasilske službe Jermaine Carelse . Ogenj, ki ga je v ponedeljek popoldne razpihoval veter, so gasilci obvladali nekaj pred polnočjo. Danes nekaj pred 5. uro je bilo še manjše žarišče, a jim ga je uspelo pogasiti, tako da je požar pogašen. Na kraju še vedno ostaja okoli 20 gasilcev, ki bodo čez dan nadzorovali razmere na pogorišču.

Ognjeni zublji so poslopje parlamenta v Cape Townu zajeli v nedeljo zgodaj zjutraj in med drugim uničili celotno dvorano, v kateri zasedajo poslanci. Že pred tem se je zaradi požara zrušila streha starejšega dela kompleksa, kjer se je požar tudi začel.

Vzrok požara uradno še ni znan. Trenutno sumijo na možnost požiga in malomarnost. Zaradi suma požiga, vloma in tatvine so v nedeljo aretirali 49-letnega moškega, ki naj bi še danes stopil pred sodnika. V poslopju pa naj bi imeli tudi težave z avtomatskim sistemom gašenja in alarmom.