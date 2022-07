Požar ogroža največji nasad orjaških sekvoj v nacionalnem parku Yosemite

Ogenj, ki je vzplamtel 7. julija, ogroža vsaj 500 velikanskih sekvoj v Mariposa Grove, vključno s slavno Grizzly Giant, ki naj bi bila stara približno 3000 let. Za zdaj požar ni uničil še nobenega drevesa.

V zadnjih 24 urah se je požar močno razširil. Ocenjujejo, da je požganih že okoli 650 hektarov površin. Da bi zaščitili nekatere največje in najstarejše sekvoje na svetu, se gasilci z ognjenimi zublji borijo na težavnem terenu. Oddelek za upravljanje požarov in letalstva v Yosemitu pa je sporočil, da "proaktivno ščiti" nasad, in sicer so, za povečanje vlažnosti okoli dreves, postavili brizgalni sistem, prav tako pa z območja odstranjujejo tudi potencialno gorljive stvari.

icon-expand Orjaške sekvoje FOTO: Adobe Stock

Zaradi požara je območje že zapustilo skoraj 1600 ljudi, vključno s skupnostjo Wawona, ki se nahaja znotraj nacionalnega parka, in na stotine obiskovalcev kampa, ki bivajo blizu Wawone. Vzrok požara sicer še preiskujejo. Gasilci pravijo, da toplo in suho vreme otežuje nadzor nad ognjem, gost dim pa slabša kakovost zraka v regiji in zakriva slikovit razgled na nacionalni park. Mariposa Grove ima zgodovinsko mesto v ameriški zgodovini kot prvo slikovito naravno območje, ki ga je zvezna vlada zaščitila za "javno uporabo, letovišče in rekreacijo". Zakonodajo je leta 1864 podpisal predsednik Lincoln.

icon-expand Mariposa Grove FOTO: Adobe Stock