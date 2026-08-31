V kemičnem podjetju izbruhnil požar in se razširil še na bližnje skladišče

"Gasilci so na terenu zaradi požara v objektu podjetja Nova Chem na območju Male Švarče, ki se je razširil tudi na skladišče Gavranovića," je zjutraj zapisala uprava mesta Karlovec na družbenem omrežju Facebook. Lokalni gasilci so bili o požaru obveščeni ob 4.25, pri gašenju pa je sodelovalo 55 gasilcev z 28 gasilskimi vozili, poroča Net.hr.

Malo po 8. uri so mestne oblasti sporočile, da je požar lokaliziran, še naprej pa velja opozorilo za prebivalce: "Zaradi širjenja dima prebivalce Male Švarče, Mostanja in Logorišta prosimo, naj upoštevajo previdnostne ukrepe: zaprite okna in vrata, izklopite prezračevalne naprave, ki dovajajo zunanji zrak, izogibajte se zadrževanju na prostem in se ne približujte kraju požara, da lahko reševalne službe nemoteno delujejo."

Na terenu so vse intervencijske službe, v pripravljenosti pa je tudi ekipa nujne medicinske pomoči, so še navedli.

Trenutno poteka organizacija preverjanje kakovosti zraka.

Po vzpostavitvi pogojev za nadaljnje policijsko ukrepanje bosta sledila ogled kraja in kriminalistična preiskava, s katero bodo skušali ugotoviti vzrok in vse okoliščine požara.