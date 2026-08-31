Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V kemičnem podjetju izbruhnil požar in se razširil še na bližnje skladišče

Karlovec, 31. 08. 2026 10.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Požar v Karlovcu

V Karlovcu je izbruhnil večji požar, ki se je z objekta kemičnega podjetja razširil še na bližnje skladišče trgovine. Gasilci so požar že omejili, zdravniške pomoči pa za zdaj ni potreboval nihče, so sporočile mestne oblasti, ki so pred tem izdale tudi opozorilo za prebivalce.

"Gasilci so na terenu zaradi požara v objektu podjetja Nova Chem na območju Male Švarče, ki se je razširil tudi na skladišče Gavranovića," je zjutraj zapisala uprava mesta Karlovec na družbenem omrežju Facebook. Lokalni gasilci so bili o požaru obveščeni ob 4.25, pri gašenju pa je sodelovalo 55 gasilcev z 28 gasilskimi vozili, poroča Net.hr

Malo po 8. uri so mestne oblasti sporočile, da je požar lokaliziran, še naprej pa velja opozorilo za prebivalce: "Zaradi širjenja dima prebivalce Male Švarče, Mostanja in Logorišta prosimo, naj upoštevajo previdnostne ukrepe: zaprite okna in vrata, izklopite prezračevalne naprave, ki dovajajo zunanji zrak, izogibajte se zadrževanju na prostem in se ne približujte kraju požara, da lahko reševalne službe nemoteno delujejo." 

Na terenu so vse intervencijske službe, v pripravljenosti pa je tudi ekipa nujne medicinske pomoči, so še navedli.

Trenutno poteka organizacija preverjanje kakovosti zraka. 

Po vzpostavitvi pogojev za nadaljnje policijsko ukrepanje bosta sledila ogled kraja in kriminalistična preiskava, s katero bodo skušali ugotoviti vzrok in vse okoliščine požara.

karlovec požar hrvaška gasilci

Potapljača po letalo s truploma 162 metrov globoko

Opozorilo Bruslju ali zgolj zmaga statusa quo?

24ur.com Zagoreli dve skladišči, oblasti zaradi gostega dima izdale opozorilo
24ur.com Zagorelo ohišje kemičnega filtra na deponiji Marjetica, požar lokaliziran
24ur.com V Zagrebu zagorela nikoli dokončana 'bolnišnica prihodnosti'
24ur.com Po eksploziji v rafineriji izbruhnil obsežen požar
24ur.com V Krškem zagorelo na deponiji, požar omejen
24ur.com V ameriški kemični tovarni odjeknila silovita eksplozija
24ur.com Požar v Luciji pogašen, poškodovanih vsaj 1000 kvadratnih metrov
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Preden otrok jutri odide v šolo, mu povejte to pomembno stvar
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
To nežno ime za deklice skriva čudovit pomen, povezan z eno najlepših rož
To nežno ime za deklice skriva čudovit pomen, povezan z eno najlepših rož
zadovoljna
Portal
29 let po smrti princese Diane: Razkriti detajli iz njenega življenja
Dnevni horoskop: Levi bodo izkoristili trenutek, tehtnice čutijo olajšanje
Dnevni horoskop: Levi bodo izkoristili trenutek, tehtnice čutijo olajšanje
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Bolečine v trebuhu pri najstnici razkrile redko črevesno okvaro
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Razbijanje srca, omotica, utrujenost: znaki, da vam primanjkuje železa
Razbijanje srca, omotica, utrujenost: znaki, da vam primanjkuje železa
Katero sadje vsebuje najmanj sladkorja in je primerno za hujšanje
Katero sadje vsebuje najmanj sladkorja in je primerno za hujšanje
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni hrvaški pevec: njegove pesmi bodo živele naprej
Seks iz usmiljenja: Ko reče 'da', toda ne zato, ker bi si ga zares želela
Seks iz usmiljenja: Ko reče 'da', toda ne zato, ker bi si ga zares želela
Prebujanje sredi noči: Razlogi, ki vam kradejo kakovosten spanec
Prebujanje sredi noči: Razlogi, ki vam kradejo kakovosten spanec
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
dominvrt
Portal
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907