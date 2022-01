Požar v Koloradu: pogrešane tri osebe, domnevajo, da so mrtve

Ogenj je zajel več mest, uničil na stotine domov in več deset tisoč ljudi prisilil v beg. Šerif je sprva dejal, da smrtnih žrtev ni bilo, in to označil za pravi čudež.

Toda tiskovna predstavnica okrožja Boulder je priznala, da je prišlo do šuma v komunikaciji. "Mislim, da je prišlo do napake in da šerifa nismo opremili z vsemi informacijami," je Jennifer Churchill dejala za Colorado Sun. "To je bila neposrečena napaka. Počutimo se grozno."

Podrobnosti o pogrešanih niso objavljene, lokalni mediji pa poročajo, da je bila ena od njih 91-letna ženska, za katero je družina dejala, da je ostala ujeta med plameni.

Šerif okrožja Boulder Joe Pelle je dejal, da je malo verjetno, da bi koga od treh našli živega. Dodal je, da bodo za iskalno akcijo aktivirali tudi pse, poroča BBC.