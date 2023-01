Požar v londonski stolpnici Grenfell: več gasilcev zbolelo za rakom

Junija bodo v Veliki Britaniji zabeležili šesto obletnico požara v stolpnici Grenfell, ki velja za najhujši požar v državi po drugi svetovni vojni. Že takoj po požaru so zdravniki pri vsaj eni osebi zaznali zastrupitev s cianidom, so takrat poročali britanski mediji. A še več let po nesreči se na zdravnike, predvsem zaradi težav s pljuči, obračajo gasilci s kraja dogodka. Pri več kot 10 so odkrili raka.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Gasilci in prebivalci, ki so bili pred slabimi šestimi leti udeleženi v požaru na stolpnici Grenfell v Londonu zahtevajo temeljite zdravniške preglede. V zadnjem času se je namreč zaradi zdravstvenih težav več gasilcev obrnilo na svoje zdravnike, ti pa so več kot 10 izmed njih diagnosticirali eno izmed oblik raka. Pri večini so odkrili levkemijo ali raka prebavil. Več gasilcev, ki so pred leti v zahodnem Londonu sodelovali pri gašenju najhujšega požara v državi po drugi svetovni vojni, je v tem času imelo tudi druge zdravstvene težave, in sicer se jih je več spopadalo z boleznimi srca in odpovedjo ledvic, nekaj jih je utrpelo tudi možgansko kap. "Pričakujemo, da bodo izvidi zdravstvenih preiskav zelo slabi," je ob pozivu dejal eden izmed gasilcev.

icon-expand Gasilec pred gorečo stolpnico Grenfell FOTO: AP

Druga raziskava, ki je izšla v tem tednu, je pokazala, da je pri gasilcih, ki so po požaru v nosu ali grlu našli saje, verjetnost za obolelostjo dvakrat višja. Enako velja, če so se gasilci na območju nahajali več kot štiri ure. "Raziskava dokazuje, da gasilci z varovanjem javnosti tvegajo svoje življenje," je dejal nacionalni uradnik sindikata gasilskih brigad Riccardo la Torre. Dodal je, da so sicer gasilci tudi v drugih požarih izpostavljeni nevarnim snovem in da bi morali njihovo zdravstveno stanje spremljati bolj pogosto. Pri omejevanju požara leta 2017 je sodelovalo približno 1300 gasilcev, ki so ogenj gasili tudi po deset ur. Ob tem jih je obkrožal strupen dim, izpostavljeni so bili visoki vročini, reševanje prebivalcev stavbe pa je zahtevalo velike fizične napore, piše Independent. Analiza zraka in okolice po požaru je pokazala, da je bilo v dimu prisotnih več kancerogenih elementov, kontaminirano območje pa se je raztezalo tudi v oddaljenosti 200 metrov. Mnoge varnostne službe so se dneve po pogašenem požaru v okolici sprehajale brez zaščitne opreme. Raziskovalci se bojijo, da bi lahko bolj kot gasilci zaradi toksičnih kemikalij trpeli prebivalci, ki so bili neposredno izpostavljeni začetku ognja.

icon-expand Poklon 72 žrtvam, ki so v požaru v stopnici izgubile življenje FOTO: AP

Unija gasilskih brigad je zato začela na pristojne organe naslavljati zahteve po dodatnih zdravniških pregledih njihovih ekip. Prav tako raziskovalcem s financiranjem pomaga pri opravljanju podobnih raziskav. "Za vse gasilce v Veliki Britaniji," je razložil Torre. Vseh 1300 so povabili k nadaljnjim preiskavam njihovega zdravja in sodelovanju v raziskavi. Prvi gasilec, ki je vstopil v gorečo stavbo, je bil David Badillo. Ob izidu nove raziskave o vplivu saj na zdravje gasilcev in podatkih o poslabšanju zdravja njegovih kolegov je dejal, da ga vse omenjeno zelo skrbi. Tudi on je še obiskal zdravnika, a prisotnosti tumorjev v njegovem telesu niso našli. "Hvala Bogu. Ne vem pa, kaj me čaka v prihodnosti," je komentiral. Njegov kolega, ki ni želel biti imenovan, je za britanske medije povedal, da se že vse od požara spopada s samomorilnimi mislimi. V gašenju si je huje poškodoval pljuča. "Slišal sem, da je bilo veliko fantov in deklet poškodovanih in da imajo 'Grenfellov kašelj' tako kot jaz. Nikoli v življenju nisem pokadil niti ene cigarete," je povedal.