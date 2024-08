Požar v Londonu: 'Alarm se ni vklopil, požarna vrata so bila zaklenjena'

Požar, ki je zajel celotno stavbo v predelu Dagenham na vzhodnem obrobju Londona, je izbruhnil malo pred 3. uro zjutraj. Več kot 100 ljudi so iz stavbe evakuirali, štiri so na mestu oskrbeli reševalci, dva pa so prepeljali v bolnišnico. Hujšim poškodbam pa naj bi se izognili tudi zaradi hitrega posredovanja gasilcev, poroča britanski BBC, za katerega je spregovorila tudi mama dveh otrok, ki je v stavbi živela.

Gasilci so medtem naleteli na niz težav, vse pa so bile povezane s slabo požarno varnostjo stavbe. Plameni so zajeli celotno stavbo, pa tudi gradbene odre okrog stavbe, saj naj bi od tam ravno odstranjevali neprimerne fasadne obloge. Tudi londonska gasilska brigada je v ponedeljek potrdila, da so se pri gašenju srečevali z več težavami v zvezi s požarno varnostjo.

Na nič manj težav pa niso naleteli stanovalci, ki so zgodaj zjutraj želeli pobegniti pred požarom. Več stanovalcev je namreč izpostavilo, da se ob izbruhu požara ni oglasil noben alarm, požarna vrata pa naj bi bila zaklenjena kar s ključavnico."Tolikokrat so se alarmi sprožili brez razloga, ko pa smo jih zares potrebovali, se ni sprožil nobeden," je povedala Parkerjeva in dodala, da je zelo jezna in upa, da jih bodo zdaj nastanili nekje drugje. Izpostavila je tudi, da je presenetljivo, da so dogodek preživeli vsi prebivalci zgradbe. Nadaljnja preiskava pa bo pokazala, kaj je zanetilo požar in ali je bilo za varnost prebivalcev storjeno premalo. Televizija Sky News je sicer poskušala dobiti odgovor upravnega podjetja, ki za stavbo skrbi, a odgovora niso dobili.