Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Požar v Los Anglesu se je hitro razširil, evakuirali več tisoč prebivalcev

Los Angeles, 19. 05. 2026 08.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA V.L.
Požar v Los Angelesu

V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek v grmičevju izbruhnil požar. Ker se je požar hitro razširil, so lokalne oblasti izdale evakuacijo za več tisoč prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo.

Požar je izbruhnil v predmestju Simi Valley s približno 125.000 prebivalci, ki leži približno 60 kilometrov severozahodno od središča Los Angelesa. Zaradi sunkov vetra s hitrostjo do več kot 55 kilometrov na uro se je do ponedeljka zvečer po navedbah gasilcev razširil na 552 hektarjev površine.

Za dele predmestja Simi Valley in sosednjega predmestja Thousand Oaks so oblasti odredile evakuacijo, opozorilo so izdali tudi za severni del Los Angelesa. Po navedbah županje mesta angelov Karen Bass naj požar ne bi dosegel mesta samega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav je veter v ponedeljek zvečer oslabel, oblasti opozarjajo, da visoke temperature, suh zrak in vetrovi še naprej predstavljajo izziv za zajezitev požara.

požar los angeles

Nemške milijarde za civilno zaščito: 110.000 poljskih postelj in popis zaklonišč

Z ebolo okužen ameriški zdravnik, ki je pomagal bolnikom v DR Kongo

24ur.com Kaos v Sydneyju: velik požar zajel stolpnico, več sto ljudi evakuirali
24ur.com Požar v Los Angelesu v evakuacijo prisilil tudi zvezdnike
24ur.com Inferno: prebivalci v strahu pred ognjem plezali na strehe hiš
24ur.com Požar v Kaliforniji še vedno divja, oblasti aretirale požigalca
24ur.com Ogenj pogoltnil 14-nadstropni blok v Valencii
24ur.com Požar v ljubljanski Cukrarni
24ur.com V Pulju izbruhnil obsežen požar, ogenj zajel objekte in avtomobile
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako lepi sta hčerki Lewandowskija
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
To wellness centri skrivajo pred množicami
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg
Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg
vizita
Portal
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Glavobol? Ne, možganski tumor
Glavobol? Ne, možganski tumor
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
moskisvet
Portal
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes povsem neprepoznavna
Nekoč je polnila naslovnice, danes povsem neprepoznavna
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Zato bodo letošnji pikniki popolnoma drugačni (in boljši kot kadarkoli)
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
5 neverjetno preprostih sladic, za katere potrebujete le 3 sestavine
5 neverjetno preprostih sladic, za katere potrebujete le 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713