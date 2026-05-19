Požar v Los Anglesu se je hitro razširil, evakuirali več tisoč prebivalcev

Požar je izbruhnil v predmestju Simi Valley s približno 125.000 prebivalci, ki leži približno 60 kilometrov severozahodno od središča Los Angelesa. Zaradi sunkov vetra s hitrostjo do več kot 55 kilometrov na uro se je do ponedeljka zvečer po navedbah gasilcev razširil na 552 hektarjev površine.

Za dele predmestja Simi Valley in sosednjega predmestja Thousand Oaks so oblasti odredile evakuacijo, opozorilo so izdali tudi za severni del Los Angelesa. Po navedbah županje mesta angelov Karen Bass naj požar ne bi dosegel mesta samega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav je veter v ponedeljek zvečer oslabel, oblasti opozarjajo, da visoke temperature, suh zrak in vetrovi še naprej predstavljajo izziv za zajezitev požara.