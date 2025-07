Požar v Marseillu se umirja, a se z njim še vedno bori 700 gasilcev

Lokalne oblasti so sporočile, da je 15.000 prebivalcev okrožja na severu mesta, ki so ga v torek prizadeli požari, danes že lahko zapustilo svoje domove. Vendar je še prezgodaj, da bi se 400 evakuiranih lahko vrnilo domov.

Iz prefekture departmaja Bouches-du-Rhone so davi sporočili, da je požar, ki je v torek dosegel sever Marseilla, okrepila pa sta ga dolgotrajen vročinski val in močan veter, manj intenziven in da se več ne širi. Opozorili pa so na možnost izbruha novih požarov.

Požar je na območju severno od Marseilla izbruhnil v torek zjutraj, potem ko je zagorelo vozilo. V nekaj urah se je razširil na 700 hektarjev in do poldneva vodil v zaprtje letališča, ki je po številu potnikov četrto najbolj obremenjeno v Franciji. Promet na njem so delno obnovili že v torek zvečer, a so na prefekturi danes opozorili na možnost vnovičnega zaprtja, da bi dali prednost gasilnim letalom in helikopterjem.

Potem ko so minuli konec tedna v več južnih departmajih izbruhnili prvi večji požari to poletje, je francoski notranji minister Bruno Retailleau v torek zvečer na novinarski konferenci z gasilci v Marseillu izpostavil, da so devet od desetih požarov povzročili ljudje. Opozoril je, da je pred Francijo verjetno poletje z velikim tveganjem za požare.