V Mostarju znova gori, širi se črn dim: evakuacija prebivalcev

Požar na odlagališču odpadkov Uborak v Mostarju se je znova razplamtel, potem ko je bil v torek pod nadzorom, poroča Net.hr. Mostarski gasilci so potrdili to informacijo in navedli, da gori na eni lokaciji ter da so gasilci na terenu. Z območja odlagališča se širi gost črn dim.

Po podatkih merilne postaje v središču mesta je zrak trenutno med najbolj onesnaženimi na svetu.

Mostarski župan Mario Kordić je povedal, da je bila zaradi nevarnosti požara in dima odrejena evakuacija prebivalcev. Pojasnil je, da bodo evakuirani občani nameščeni v sprejemnem centru v kraju Salakovac na severnem delu mesta.

V izjavi za medije je župan dejal, da obstajajo sumi, da je bil novi požar podtaknjen. Zahteval je preiskavo tožilstva in policije.