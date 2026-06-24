V Mostarju znova gori, širi se črn dim: evakuacija prebivalcev

Požar na odlagališču odpadkov Uborak v Mostarju se je znova razplamtel, potem ko je bil v torek pod nadzorom, poroča Net.hr. Mostarski gasilci so potrdili to informacijo in navedli, da gori na eni lokaciji ter da so gasilci na terenu. Z območja odlagališča se širi gost črn dim.
Evakuacija prebivalcev
Po podatkih merilne postaje v središču mesta je zrak trenutno med najbolj onesnaženimi na svetu.
Mostarski župan Mario Kordić je povedal, da je bila zaradi nevarnosti požara in dima odrejena evakuacija prebivalcev. Pojasnil je, da bodo evakuirani občani nameščeni v sprejemnem centru v kraju Salakovac na severnem delu mesta.
V izjavi za medije je župan dejal, da obstajajo sumi, da je bil novi požar podtaknjen. Zahteval je preiskavo tožilstva in policije.
Spomnimo, da je na območju mesta Mostar od ponedeljka zaradi tega požara razglašeno izredno stanje. Največja škoda je nastala na infrastrukturi odlagališča, v celoti pa je zgorela tudi reciklažna hala z vso opremo in napravami. Posebno težavo predstavlja onesnaženost zraka, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi lahko občutljive skupine prebivalstva utrpele tudi dolgotrajnejše zdravstvene posledice.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.