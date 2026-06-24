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V Mostarju znova gori, širi se črn dim: evakuacija prebivalcev

Mostar , 24. 06. 2026 11.51 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Požar na deponiji v Mostarju

Na mostarskem odlagališču Uborak je znova izbruhnil obsežen požar, ki povzroča nevarno onesnaženje zraka. Oblasti so odredile nujno evakuacijo prebivalstva na varno lokacijo v bližnjem centru Salakovac.

Požar na odlagališču odpadkov Uborak v Mostarju se je znova razplamtel, potem ko je bil v torek pod nadzorom, poroča Net.hr.  Mostarski gasilci so potrdili to informacijo in navedli, da gori na eni lokaciji ter da so gasilci na terenu. Z območja odlagališča se širi gost črn dim.

Požar na deponiji v Mostarju
Požar na deponiji v Mostarju
FOTO: Bobo Pixsell

Evakuacija prebivalcev

Po podatkih merilne postaje v središču mesta je zrak trenutno med najbolj onesnaženimi na svetu.

Mostarski župan Mario Kordić je povedal, da je bila zaradi nevarnosti požara in dima odrejena evakuacija prebivalcev. Pojasnil je, da bodo evakuirani občani nameščeni v sprejemnem centru v kraju Salakovac na severnem delu mesta.

V izjavi za medije je župan dejal, da obstajajo sumi, da je bil novi požar podtaknjen. Zahteval je preiskavo tožilstva in policije.

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Spomnimo, da je na območju mesta Mostar od ponedeljka zaradi tega požara razglašeno izredno stanje. Največja škoda je nastala na infrastrukturi odlagališča, v celoti pa je zgorela tudi reciklažna hala z vso opremo in napravami. Posebno težavo predstavlja onesnaženost zraka, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi lahko občutljive skupine prebivalstva utrpele tudi dolgotrajnejše zdravstvene posledice.

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