Požar v največjem begunskem taborišču je bil podtaknjen

Ogenj je več kot 15.000 beguncev pustil brez strehe nad glavo, saj je zajel približno 2800 zavetij. Pogorele so tudi šola, zdravstvene klinike in druge servisne točke. Žrtev kljub obsežnemu ognju ni bilo.

Dober teden dni po obsežnem požaru, ki je zajel največje begunsko taborišče manjšine Rohingja v Bangladešu, je preiskava pokazala, da je bil ta podtaknjen. Kot so izpostavile oblasti, je bilo namreč na območju mogoče opaziti več začetnih točk. Ogenj so najverjetneje podtaknile militantne skupine, poroča BBC .

Ogenj v taborišču se je vnel 5. marca popoldan v kampu 11, ki leži v južnovzhodnem delu mesta Cox Bazar. Do večera so ga uspeli pogasiti.

V mestu sicer živi več kot milijon beguncev, predvsem Rohingjcev, iz Mjanmarja. Ti so državo zapustili zaradi vojaškega zatiranja manjšine. Domove v taborišču so si ustvarili iz bambusa in plastike, zaradi lahko gorljivega materiala pa se je ogenj lahko hitro razširil.

V zadnjih dveh letih so bili sicer požari na območju taborišča pogosti. Kot navaja bangladeška uprava, so od januarja 2021 do decembra 2022 zabeležili 222 požarov, 60 od teh je bilo dokazano podtaknjenih. Ogenj v naselju se sicer pogosto vname zaradi plinskih gorilnikov. Zadnji obsežni požar se je zgodil marca 2021. V požaru je življenje izgubilo 15 oseb, več kot 50.000 jih je ostalo brez strehe nad glavo.