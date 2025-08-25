Požar in eksplozije v največjem nemškem pristanišču, več poškodovanih

Požar je izbruhnil okrog 15.31 ure v enem izmed skladišč. Po navedbah nemških medijev se je ogenj iz gorečega avtomobila nato razširil in povzročil eksplozije plinskih jeklenk. Nad pristaniščem se je popoldne vil dim, ki ga je bilo mogoče opaziti več kilometrov daleč, poročajo mediji.

Po poročanju Bilda je sledila velika gasilska intervencija, policija pa je zaprla dele avtoceste med prometno konic, kar je povzročilo zastoje in paraliziralo promet v nekaterih bližnjih naseljih. "Ostanki so odleteli na avtocesto. Več je poškodovanih," so sporočili policisti.

Policija je zaprla pristanišče, gasilci pa imajo zaradi eksplozij težave pri dostopu do območja, kjer divja požar.

Reševalne službe so izdale opozorilo za javnost: "Dim in strupeni plini, ki se sproščajo lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Oblak dima se premika proti jugovzhodu. Prizadete so naslednje regije: Veddel, Moorfleet in Bergedorf."