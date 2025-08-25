Svetli način
Tujina

Požar in eksplozije v največjem nemškem pristanišču, več poškodovanih

Hamburg, 25. 08. 2025 21.30 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
M.V.
Komentarji
4

V enem od največjih evropskih pristanišč je izbruhnil velik požar, odjeknilo je tudi več eksplozij. Pri so bili poškodovani najmanj trije ljudje. Najprej naj bi zagorel avtomobil, nato pa se je požar razširil, poročajo nemški mediji.

Požar je izbruhnil okrog 15.31 ure v enem izmed skladišč. Po navedbah nemških medijev se je ogenj iz gorečega avtomobila nato razširil in povzročil eksplozije plinskih jeklenk. Nad pristaniščem se je popoldne vil dim, ki ga je bilo mogoče opaziti več kilometrov daleč, poročajo mediji. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju Bilda je sledila velika gasilska intervencija, policija pa je zaprla dele avtoceste med prometno konic, kar je povzročilo zastoje in paraliziralo promet v nekaterih bližnjih naseljih. "Ostanki so odleteli na avtocesto. Več je poškodovanih," so sporočili policisti. 

Policija je zaprla pristanišče, gasilci pa imajo zaradi eksplozij težave pri dostopu do območja, kjer divja požar. 

Reševalne službe so izdale opozorilo za javnost: "Dim in strupeni plini, ki se sproščajo lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Oblak dima se premika proti jugovzhodu. Prizadete so naslednje regije: Veddel, Moorfleet in Bergedorf."

požar hamburg eksplozije
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MucaNeGrize
25. 08. 2025 21.58
zeleni prehod...pa to...šefico zelenih usen minister naci annalena baerbock so zato raje dali v UN ...za sekretarko ( kako ljubek naziv - sekretarka)...
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
25. 08. 2025 21.57
Zeleni prehod..
ODGOVORI
0 0
Rains
25. 08. 2025 21.56
+0
Ruski saboterji na delu.
ODGOVORI
2 2
Aijn Prenn
25. 08. 2025 21.56
-1
Najprej je zagorel avtomobil... Smrdi po sabotaži??
ODGOVORI
0 1
