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Požar v Omišu vzel še eno življenje: umrl hudo poškodovani moški

Omiš , 28. 08. 2026 19.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Stanje v Omišu po požaru

Zdravniško osebje v splitskem kliničnem centru je potrdilo smrt moškega, ki je bil hudo poškodovan v uničujočem požaru v bližini Omiša. Gre za drugo smrtno žrtev avgustovske ognjene stihije, ki je zajela Lokvo Rogoznico in širšo okolico.

V splitski bolnišnici je umrl moški, ki je bil hudo poškodovan v katastrofalnem požaru na območju Omiša, so za Net.hr potrdili v bolnišnici. Je druga žrtev požara, ki je sredi avgusta izbruhnil v Lokvi Rogoznici in se hitro razširil do Omiša.

Požar pri Omišu
Požar pri Omišu
FOTO: Bobo

Iz KBC-ja Split so sporočili, da gre za moškega, rojenega leta 1947, ki je v bolnišnico prispel s hudimi poškodbami: "Kljub vsem sprejetim ukrepom intenzivnega zdravljenja in prizadevanjem zdravstvene ekipe je pacient, rojen leta 1947, ki je utrpel hude poškodbe v požaru na območju Omiša, umrl v KBC-ju Split."

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V uničujočem požaru, ki je opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek sto vozil ter več gospodarskih in drugih objektov.

V požaru je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, sedem gospodarskih, trije gostinski in šest pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in devet plovil, je pojasnil predsednik splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

požar Omiš Split črna kronika tragedija

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