Požar v Omišu vzel še eno življenje: umrl hudo poškodovani moški

V splitski bolnišnici je umrl moški, ki je bil hudo poškodovan v katastrofalnem požaru na območju Omiša, so za Net.hr potrdili v bolnišnici. Je druga žrtev požara, ki je sredi avgusta izbruhnil v Lokvi Rogoznici in se hitro razširil do Omiša.

Iz KBC-ja Split so sporočili, da gre za moškega, rojenega leta 1947, ki je v bolnišnico prispel s hudimi poškodbami: " Kljub vsem sprejetim ukrepom intenzivnega zdravljenja in prizadevanjem zdravstvene ekipe je pacient, rojen leta 1947, ki je utrpel hude poškodbe v požaru na območju Omiša, umrl v KBC-ju Split."

V uničujočem požaru, ki je opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek sto vozil ter več gospodarskih in drugih objektov.

V požaru je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, sedem gospodarskih, trije gostinski in šest pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in devet plovil, je pojasnil predsednik splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.