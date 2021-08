Z ognjenimi zublji v Severni Makedoniji se borijo tudi slovenski gasilci

Požari po svetu ne prizanašajo, gori tako v Turčiji in Grčiji kot tudi v Kaliforniji in celo Sibiriji. Zagorelo je tudi v Severni Makedoniji, na pomoč je med drugim prihitela Slovenija. Slovenske gasilske enote skupaj z avstrijskimi in italijanskimi nadaljujejo gašenje na območju vasi Mačevo in Budinarci, iz zraka pri gašenju pomagajo hrvaški gasilci in helikopterji Severne Makedonije ter romunsko letalo.

Pristojni organ Severne Makedonije je 3. avgusta prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaprosil za reševalno pomoč pri obvladovanju požarov v naravnem okolju, ki so prizadeli več območij v Severni Makedoniji, še posebej pa vzhodni in severovzhodni del države. Na pomoč je priskočila tudi Slovenija, ki je enote na kraj poslala preteklo sredo. "Na kraj so bili napoteni za teden dni, vračajo se to sredo," so pojasnili na Upravi RS za zaščito in reševanje.

icon-expand FOTO: Uprava RS za zaščito in reševanje icon-chevron-left icon-chevron-right

Gre za precej zahtevno intervencijo "Gasilci smo vajeni takih akcij, posebnost je več logistične priprave, ker je Severna Makedonija daleč in običajno smo navajeni bližjih lokacij, ampak nam to predstavlja izziv, ki ga bomo, upam da, uspešno opravili," je pred odhodom na pot dejal operativni vodja Blaž Turk. Gre za precej zahtevno intervencijo. Vremenske razmere so dobre za gorenje požarov. Dnevna temperatura je več kot 42 stopinj Celzija, ponoči pa se giblje okoli 30. Relativna vlaga je že zjutraj manj kot 30 odstotkov, vse to pa predstavlja idealne pogoje za širjenje požarov oziroma za nastajanje novih. Načrt so pripravili za delo v izmenah, v zmanjšani ekipi lahko na terenu delajo 24 ur.