Požar v stolpnicah v Hongkongu: umrle štiri osebe, tudi gasilec

V stanovanjski soseski je zagorelo malo pred 15. uro po lokalnem času, navaja BBC. Po prvih podatkih naj bi se ogenj hitro širil po bambusovih gradbenih odrih ob stolpnicah.
Iz stavb se je nato valil gost dim, v notranjosti pa naj bi ostalo ujetih več ljudi, vsaj sedem so jih odpeljali v bolnišnice, od tega sta dve osebi huje poškodovani.
- FOTO: AP
Zagorelo je sicer v soseski, ki jo sestavlja osem blokov s skupno 2000 enotami.
Vzrok požara še ni znan, prav tako ne, koliko časa bo gašenje trajalo in koliko oseb natančno se je v času požara nahajalo v bloku.
