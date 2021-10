Požar zajel 40 let staro zgradbo na jugu Tajvana, mrtvih 46 ljudi

Okoli 3. ure zjutraj je stanovalce 13-nadstropne zgradbe v okrožju Janheng v Kaošiungu na jugu Tajvana zbudil močan pok. Požar se je razširil iz spodnjih nadstropij, poročajo tajski mediji. Zakaj je zagorelo v 40 let stari stavbi, še ni znano, gašenje pa je bilo po informacijah gasilcev izjemno zahtevno. Gasilci so po opravljeni preiskavi lahko potrdili 46 smrtnih žrtev. Župan Čen Či-mai je dejal, da je bila stavba delno zapuščena, v spodnjih prostorih so bili včasih restavracije, bari in kino. Pristojni še preiskujejo, ali je za nesrečo kriv požig.