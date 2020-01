Požar zajel stanovanjsko stavbo, ljudi s helikopterjem reševali s strehe

Okoli 8.30 ure po lokalnem času so luskuzno 25-nadstropno stanovanjsko stavbo v Los Angelesu zajeli ognjeni zublji. Ranjenih je osem oseb, med njimi tudi trimesečni dojenček. Ena oseba je v kritičnem stanju. Požar so gasilci pogasili okoli 10. ure.

Požar je izbruhnil v šestem nadstropju, nato pa se je razširil na na sedmo nadstropje te luksuzne stanovanjske stavbe, je za CNNpotrdil predstavnik gasilcev Ralph Terrazas. V stavbi ni bilo pršilnih gasilnih naprav.

Številni stanovalci so pred ognjem in predvsem gostim dimom zbežali na streho, od koder so jih s helikopterjem reševali gasilci.