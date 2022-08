Požar zaprl del Jadranske magistrale pri Šibeniku

V okolici Šibenika je znova zagorelo. Gori na več mestih med Vodicami in Šibenikom, kamor so na pomoč že prišli trije kanaderji. Zaprt je tudi del avtoceste. Skoraj istočasno so gasilci prejeli obvestilo, da gori tudi v naselju Dubrava, slabih sedem kilometrov izven Šibenika.

V torek okoli poldneva je na več krajih med Vodicami in Šibenikom, ob Jadranski magistrali, izbruhnil požar. Po poročanju Jutranjenega lista so na terenu že vse razpoložljive gasilske enote. Po informacijah hrvaških gasilcev pri gašenju sodelujejo trije kanaderji in eno lažje letalo fire boss. Zaradi požara je zaprt odsek med Šibeniškim mostom in obvoznico pri Vodicah. Obvoz je po cesti mimo kraja Benkovac, poroča Hrvaški avtoklub. Po besedah Ivice Begić, poveljnika tamkajšnjih gasilcev, gasijo dva ločena požara, poroča Jutranji list.